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Эксперт об угрозах Трампа "уничтожить КНДР": он – известный провокатор

19:1819.09.2017
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© AFP 2017 / Timothy A. Clary Президент США Дональд Трамп выступает на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Нью-Йорк. 19 сентября 2017Президент США Дональд Трамп выступает на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Нью-Йорк. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет представлять для страны непосредственную опасность. Эксперт Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это заявление не более чем риторика.

США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН.

Военнослужащие армии США испытывают противоракетный комплекс Пэтриот в Осане, Южная Корея. 3 августа 2017
© Фото : DoD / Staff Sgt. Monik M.A. Phan
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"У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", – сказал президент США.

Трамп напомнил, что СБ ООН недавно принял резолюцию по КНДР. "И я хочу поблагодарить Китай и Россию за поддержку введения санкций. Спасибо всем вовлеченным. Но нам нужно сделать гораздо больше. Настало время для всех стран работать вместе, чтобы изолировать режим Кима, пока они не прекратят враждебное поведение", – добавил американский лидер.

Военнослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. 

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. 

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что позиции США, КНР и России в отношении северокорейской проблемы действительно сблизились, однако не так, как это пытается представить американский лидер.

"Проблема с Северной Кореей действительно сблизила позиции США, КНР и России, поскольку неподконтрольное распространение ядерного оружия влечет большие проблемы для международного сообщества. Поэтому последняя резолюция ООН была поддержана Россией и Китаем. Однако Дональд Трамп пытается продемонстрировать в этом успех американской дипломатии, показать, что Россия и Китай, которые являются оппонентами США, в данном случае следуют в фарватере Соединенных Штатов. Конечно, это далеко не так. У нас есть общий тренд – понимание того, что ситуацию с северокорейской ядерной программой необходимо контролировать. Но глобальное видение того, как это должно развиваться, у нас совершенно разное. Мы неоднократно заявляли, что необходимо сесть за стол переговоров и перестать повышать ставки, перестать провоцировать эскалацию конфликта, что делают и северокорейская сторона, и США", – сказал Никита Данюк.

По его мнению, заявление Дональда Трампа о готовности уничтожить КНДР – не более чем риторика.

"Когда американский президент с высокой трибуны заявляет о готовности уничтожить суверенное государство, это воспринимается достаточно странно. Но, скорее всего, это просто риторика. Понятно, что любой конфликт возле границ Китая и России будет восприниматься как прямая угроза их национальной безопасности. Дональд Трамп – известный провокатор, он любит вбрасывать в информационное пространство такие громкие тезисы, а когда волна проходит, он просто забывает о своих словах, поскольку относится к ним очень легко", – отметил Никита Данюк.

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