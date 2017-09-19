Аналитик: США могут поставить Киеву "бэушный хлам", но это все равно оружие

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области

В Кремле прокомментировали возможные поставки летального оружия на Украину. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Руслан Осташко, поставки даже устаревшего вооружения могут негативно сказаться на обстановке в Донбассе.

Предоставление Киеву летального оружия спровоцирует напряженность в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 млн долларов на оборонные нужды. По словам украинского лидера, законопроект предусматривает и поставки "летальных вооружений оборонного характера".

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", – написал Порошенко.

Киев безуспешно добивался от США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Комментируя заявление Порошенко, Песков отметил, что в Кремле ничего не знают о решении сената США выделить Украине 500 млн долларов. Журналисты поинтересовались также, какие ответные меры может предпринять Москва в случае, если слова украинского президента подтвердятся.

"А почему должны быть какие-то действия? Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита", – сказал Песков.

Говоря о поставках Киеву летальных вооружений, представитель Кремля отметил, что Москва не раз высказывала свою позицию по этому поводу.

"Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины – раз. И второе – деэскалация напряженности", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР заявили о том, что любая военная помощь со стороны США негативно скажется на обстановке в регионе.

"Эти деньги пойдут на войну. Они не пойдут на социальные выплаты. Они пойдут чисто на войну, это значит, что количество пострадавших у нас может увеличиться. Это вызывает обеспокоенность у меня лично", – сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В эфире радио Sputnik политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia.ru Руслан Осташко высказал мнение, что в качестве поставок Украина может получить не то, что ожидает.

"Решение о выделении Украине 500 млн долларов – это еще не решение о выделении летального оружия. Да, деньги США дадут. Но, как известно, американцы дают только те деньги, которые потом сами тратят. То есть формально Украина получит 500 млн долларов, и эти деньги она будет должна, а поставят ей США, например, какой-нибудь "бэушный" хлам, как это уже было", – сказал Руслан Осташко.

Вместе с тем, отметил он, поставки даже устаревшего вооружения негативно скажутся на обстановке в зоне конфликта.

"Но даже и эта поставка – в виде хлама – может привести к обострению ситуации. Потому что, к сожалению, даже ржавые "Хаммеры" могут доставлять солдат к месту боевых действий, а старое разведывательное радиолокационное оборудование может эффективно применяться со стороны ВСУ. Это негативно скажется на обстановке, но не критично. Критичные вещи будут с поставкой (противотанковых ракетных комплексов) Javelin. Как только первый Javelin окажется на линии разграничения, вот это будет страшно", – отметил политический аналитик.

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