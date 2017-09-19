Климатолог: в сентябре прогнозировать сверххолодную зиму – слишком смело

Британские СМИ сообщили о скором начале глобального похолодания – уже начиная с этой зимы. Климатолог Павел Торопов в эфире радио Sputnik призвал не делать скоропалительных выводов.

Мир находится на пороге нового ледникового периода, а Британия может пострадать сильнее всего, сообщает The Mirror. Британское издание приводит мнение сотрудника метеопортала Exacta Weather Джеймса Мэддена, который предупредил, что, начиная с этого года, Великобританию ждут холодные зимы. Не исключено, что замерзнет Темза, считает он.

"Мы движемся к чему-то вроде минимума Маундера", – сказал Мэдден.

Минимумом Маундера, уточняет The Mirror, называют время низкой солнечной активности между 1645 и 1715 годами. Это время считают нижней точкой так называемого "малого ледникового периода", длившегося с начала XIV до начала XIX века.

Доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Павел Торопов в эфире радио Sputnik призвал не делать скоропалительных выводов.

"Нельзя смешивать изменения климата и вообще масштаб климатических изменений, тем более, когда речь идет о ледниковых периодах, с каким-то конкретным отдельно взятым сезоном, с отдельно взятой зимой. Поэтому когда говорят, что грядет "ледниковый период", то могу заверить, что если и грядет, то очень не скоро. И если даже предстоящая зима будет очень холодной, то это никак не означает, что грядет "ледниковый период". Это просто отдельно взятая холодная зима, не более того", – сказал Павел Торопов.

Однако, отметил он, пока нет уверенности и в том, что предстоящая зима будет холоднее обычного.

"Прогноз на зиму квалифицированный, физически обоснованный сделать в сентябре невозможно. Поэтому эти разговоры – они в значительной степени спекулятивные. Утверждать в сентябре, что зима будет слишком холодная – слишком смело", – уверен Павел Торопов.

По его словам, нет предпосылок и для прогнозирования "ледникового периода", скорее наоборот.

"Происходит так называемое глобальное потепление климата. Одна из наиболее активно развивающихся сейчас гипотез заключается в том, что это потепление в значительной степени инициировано выбросами парниковых газов, т.е. антропогенной деятельностью. Но даже оно пока не выходит за рамки естественной климатической изменчивости – даже это потепление пока что сложно назвать каким-то экстраординарным. Но нужно отметить, что даже на фоне теплеющего климата отдельные очень холодные сезоны могут быть. Пример – действительно холодные май и июнь в этом году на большей части европейской территории. Хотя СМИ как-то излишне "раскрутили" эти холода: если подойти с позиции сухой статистики, то июнь не вошел даже в десятку самых холодных за всю историю метеонаблюдений в Москве", – отметил Павел Торопов.

По его мнению, тревожиться жителям Британии пока рано.

"Физически обоснованный прогноз метеорологической ситуации, состоянии атмосферы вообще больше, чем на 10 дней сделать нельзя. Более-менее можно говорить, когда речь идет о прогнозе на месяц. Но это тоже приблизительно. А зима пока еще далеко, и однозначно сказать, какой она будет, тем более конкретно в Британии – это практически невозможно", – заверил Павел Торопов.

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