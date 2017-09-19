Американист: "письмо трех" против Sputnik в США – это недвусмысленный намек

В США призвали расследовать "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы. Американист Михаил Синельников-Оришак высказал мнение, что истинная цель этих призывов – лишить радиостанцию лицензии.

Три американских конгрессмена призвали главу Федеральной комиссии по связи Аджита Пая расследовать возможное "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы.

"Мы пишем в ответ на недавние тревожные сообщения прессы о том, что радиосеть, финансируемая российским правительством, могла использовать эфирные волны США, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года", – сообщается в письме за подписью Анны Эшу, Майкла Дойла и Фрэнка Пэллона. Письмо находится в распоряжении РИА Новости.

Конгрессмены ссылаются на статью New York Times "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. В письме отмечается, что радио может использовать частоту для распространения дезинформации, "чтобы влиять на политику США и подорвать выборы", но никаких доказательств не приводится.

Конгрессмены указывают на вещание Sputnik на частоте 105,5 FM в Вашингтоне, игнорируя тот факт, что первый эфир там состоялся 1 июля 2017 года, спустя более чем полгода после президентских выборов. При этом конгрессмены не приводят аргументов, как именно вещание Sputnik на указанной частоте повлияло на выборы спустя такое длительное время.

Письмо появилось через несколько дней после того, как ФБР допросило бывшего сотрудника Sputnik и получило доступ к внутренней переписке агентства. Эти действия бюро подвергли критике как в России, так и в США за нарушение принципа свободы прессы, закрепленного в Первой поправке к американской конституции.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная цель конгрессменов – лишить радиостанцию лицензии "руками" Федеральной комиссии по связи.

"Письмо конгрессменов воспринимается так: мол, вы обалдели – в нескольких кварталах от Белого дома вещает радиостанция, которая покушается на святую Америку! Именно так надо воспринимать это письмо, а не как просьбу провести расследование. Если бы конгрессмены хотели его провести, то направили бы письмо в ФБР, а они даже не вникали, когда появилась радиостанция. Статья (в New York Times) для них предлог: мол, реагируем на публикацию прессы. Но на самом деле расследованием Федеральная комиссия по связи заниматься не может – нет у нее таких ресурсов. Эта комиссия занимается тем, что распределяет частоты, занимается лицензированием, следит, не нарушена ли конкуренция и так далее. Поэтому "письмо трех" – это такой недвусмысленный намек этой комиссии: "Заберите у них лицензию!"", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках российских СМИ повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на телеканал, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – абсурдными.

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