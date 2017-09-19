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Военный эксперт: боевики ИГ* бегут из Сирии в "раскрытые объятья" соседей

13:0619.09.2017
(обновлено: 13:07 19.09.2017)
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© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, СирияБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Сирийская армия начала зачистку северных окраин Дейр-эз-Зора в районе реки Евфрат. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что перед правительственными войсками стоят еще немалые задачи.

Передовые отряды сирийской армии и союзные силы форсировали реку Евфрат на востоке Дейр-эз-Зора и начали зачистку северных окраин города, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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© Пресс-служба Минобороны РФ
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Инженерные подразделения наладили понтонную переправу, по которой после создания контура безопасности в три километра штурмовые отряды вместе с техникой были переброшены на северную окраину Дейр-эз-Зора.

Штурмовые отряды за несколько часов смогли выбить боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из ряда деревень и продолжают уходить вглубь фронта, заставляя игиловцев* бежать на север и в сторону города Меядин.

Террористы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, пытаясь блокировать продвижение правительственных сил.

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Сирийская армия, в свою очередь, в первые часы боя уничтожила несколько внедорожников ИГ*, оснащенных пулеметами, ликвидировала более десяти боевиков, захватила огневые позиции и взяла в плен несколько экстремистов.

Ранее в штабе группировки войск ВС России в Сирии было заявлено, что для  полного освобождения Сирии от боевиков осталось зачистить около 15% территории страны, что составляет порядка 27 тысяч квадратных километров. 

Именно эта задача может оказаться невероятно трудной, отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"Оставшиеся 15% могут оказаться невероятно трудными. Да, игиловцы* покидают Дейр-эз-Зор, часть из них перекочевывает в Ракку, там они собираются дать последний бой. Это последний форпост, на который они возлагали большие надежды. Но, видимо, и в Вашингтоне, и в Лондоне пересмотрели эту позицию и приказали "смываться" – несколько отрядов террористов накануне перешли иорданскую границу и разбили там лагерь. Похоже, такие же "объятья" им открывает и Катар, и Саудовская Аравия. Из этого можно сделать стратегический вывод, что часть террористического войска расползается в соседние государства. Но ведь они не будут там сидеть, а будут готовиться к атаке", – сказал Виктор Баранец.

По его словам, перед сирийскими военными стоит не один ряд задач.

"Пока сирийская армия выдавливает игиловские* формирования, позади – гигантские пространства, которые оказываются фактически бесконтрольными, а это дает боевикам повод проникать туда. Поэтому поставлен вопрос об усилении полицейского надзора, усиления контроля над освобожденными территориями. Кроме того, восток и северо-восток Сирии – это поле пусть и не для грандиозных сражений, как в Дейр-эз-Зоре, но у сирийской армии и у наших летчиков и военных моряков там будет еще много работы", – считает военный эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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