Мнение: "холодная информвойна" США с Россией стала уже "горячей"

Американские конгрессмены выступили за расследование "вмешательства" радио Sputnik в выборы президента США. Политолог Кира Сазонова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что подобные обвинения выглядят, по меньшей мере, несерьезно.

Три американских конгрессмена призвали главу Федеральной комиссии по связи Аджита Пая расследовать возможное "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы.

"Мы пишем в ответ на недавние тревожные сообщения прессы о том, что радиосеть, финансируемая российским правительством, могла использовать эфирные волны США, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года", – сообщается в письме за подписью Анны Эшу, Майкла Дойла и Фрэнка Пэллона. Письмо находится в распоряжении РИА Новости.

Конгрессмены ссылаются на статью New York Times "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. В письме отмечается, что радио может использовать частоту для распространения дезинформации, "чтобы влиять на политику США и подорвать выборы", но никаких доказательств не приводится.

Они указывают на вещание Sputnik на частоте 105,5 FM в Вашингтоне, игнорируя тот факт, что первый эфир там состоялся 1 июля 2017 года, спустя более чем полгода после президентских выборов. При этом конгрессмены не приводят аргументов, как именно вещание Sputnik на указанной частоте повлияло на выборы спустя такое длительное время.

Конгрессмены задают вопросы комиссии по связи: проводит ли она расследование относительно того, противоречит ли "общественным интересам" лицензия на вещание Sputnik; если нет, то начнет ли она такое расследование; если комиссия должна начать такое расследование, то какие конкретные шаги она предпримет?

Письмо появилось спустя несколько дней после того, как ФБР допросило бывшего сотрудника Sputnik и получило доступ к внутренней переписке агентства. Эти действия бюро подвергли критике как в России, так и в США за нарушение принципа свободы прессы, закрепленного в Первой поправке к американской конституции.

Кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова считает нападки на российские СМИ очередным шагом США в информационной войне против РФ.

"На мой взгляд, все то, что сейчас происходит, это просто один из эпизодов в той, наверное, уже даже не холодной, а горячей информационной войне, которая идет между Россией и США. При этом подобные огульные обвинения без предоставления каких-то доказательств – это очень печально, потому что это подрывает и усложняет и без того непростые двусторонние отношения", – сказала Кира Сазонова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, американцам нечего предъявить российской стороне, и все их обвинения выглядят, по меньшей мере, несерьезно.

"Что касается каких-то реальных юридических оснований, на мой взгляд, у обеих сторон нет ни времени, ни желания, а самое главное, по сути, юридической возможности, которая позволяла бы сегодня прийти в какой-то международный суд или некий международный орган и решить там подобного рода задачи. Хотя бы потому, что американской стороне просто не с чем сегодня туда идти. Потому что все высосанные из пальца доказательства – с кем-то поговорили, кого-то под покровом ночи проинтервьюировали и прочее – все это выглядит очень несерьезно со стороны такого серьезного государства (как США)", – считает политолог.

Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках российских СМИ повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на телеканал, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – абсурдными.

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