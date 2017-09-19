Метеоролог: нынешние ураганы — очень редкое явление

Ураган "Мария", проходящий над Карибским морем, ослаб до четвертой категории, сообщил Национальный центр ураганов США. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире радио Sputnik представил прогноз динамики развития этого урагана.

Ураган "Мария", проходящий над островами Карибского моря, ослаб до четвертой из пяти возможных категорий мощности, сообщил Национальный центр ураганов США.

До этого в ночь на вторник "Мария" достигла максимальной, пятой, категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Метеорологи сообщили, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной". Тогда скорость ветров составляла 260 километров в час. В настоящий момент максимальная скорость ветров внутри урагана достигает почти 250 километров в час. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 14 километров в час.

Премьер-министр Доминиканской Республики Рузвельт Скеррит сообщил, что ураган "Мария" разрушил на островном государстве "все, что можно купить за деньги". Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях — Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико, к которым направляется стихия.

До этого на регион обрушились ураганы "Ирма" и "Харви". Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие: он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. В начале сентября над Атлантикой образовался тропический шторм "Хосе". В настоящее время он находится недалеко от восточных берегов США.

Прогноз дальнейшей динамики развития урагана "Мария" в эфире радио Sputnik представил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В ближайшие дни ослабевать он если и будет, то минимум до третьей или четвертой категории. То есть он остается достаточно мощным ураганом. Он уже накрыл Доминиканскую Республику и Гаити, достаточно быстро смещается и при этом быстро усиливается: в течение одних суток усилился до высшей категории", — сказал Юрий Варакин.

По его словам, обилие ураганов в нынешнем сезоне — это достаточно необычное явление.

"Это очень редкое явление — где-то, наверное, раз в 15-20 лет такое бывает, чтобы за один сезон столько мощных ураганов. Сезон еще не закончился, а не считая "Марии", уже "Харви" — четвертой категории, "Ирма" — пятой категории. "Хосе" — четвертой категории, но он сейчас ослаб. Он идет в сторону Нью-Джерси, Нью-Йорка, выйдет на побережье к концу недели. Но "Хосе", кроме дождей и волнения на море в прибрежной черте, ничем, скорее всего, не грозит. На континентальную часть США он практически не окажет влияния", — сказал Юрий Варакин.

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