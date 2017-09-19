Политолог: история с "вмешательством" Sputnik в выборы США – фантастическая

В США призвали расследовать "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы 2016 года. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что тем самым американские политики, по сути, расписываются в собственной несостоятельности.

Три американских конгрессмена призвали главу Федеральной комиссии по связи Аджита Пая расследовать возможное "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы.

"Мы пишем в ответ на недавние тревожные сообщения прессы о том, что радиосеть, финансируемая российским правительством, могла использовать эфирные волны США, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года", – сообщается в письме за подписью Анны Эшу, Майкла Дойла и Фрэнка Пэллона. Письмо находится в распоряжении РИА Новости.

Конгрессмены ссылаются на статью New York Times "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. В письме отмечается, что радио может использовать частоту для распространения дезинформации, "чтобы влиять на политику США и подорвать выборы", но никаких доказательств не приводится.

Они указывают на вещание Sputnik на частоте 105,5 FM в Вашингтоне, игнорируя тот факт, что первый эфир там состоялся 1 июля 2017 года, спустя более чем полгода после президентских выборов. При этом конгрессмены не приводят аргументов, как именно вещание Sputnik на указанной частоте повлияло на выборы спустя такое длительное время.

Конгрессмены задают вопросы комиссии по связи: проводит ли она расследование относительно того, противоречит ли "общественным интересам" лицензия на вещание Sputnik; если нет, то начнет ли она такое расследование; если комиссия должна начать такое расследование, то какие конкретные шаги она предпримет?

Письмо появилось спустя несколько дней после того, как ФБР допросило бывшего сотрудника Sputnik и получило доступ к внутренней переписке агентства. Эти действия бюро подвергли критике как в России, так и в США за нарушение принципа свободы прессы, закрепленного в Первой поправке к американской конституции.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik назвал историю с якобы вмешательством российских СМИ в президентские выборы в США фантастической.

"Ничем кроме идиотизма это не объяснишь. Поскольку, видимо, даже информацию не проверили, прежде чем выдвинуть эти обвинения. Это действительно какая-то фантастическая история. По сути, само обвинение – это обвинение в функциональных обязанностях, потому что СМИ для того и существуют, чтобы влиять на общественное мнение. Это тот самый глобальный мир, который они (американцы) хотели. Это конкуренция идей, то, что провозглашалось главной ценностью мира. А теперь, как выясняется, это является преступлением", – сказал Леонид Крутаков.

По его мнению, политики США пытаются отгородить американцев от альтернативной точки зрения, нарушая тем самым существующие принципы и нормы, на которых строился глобальный мир.

"В целом то, что сейчас происходит с RT, Sputnik – это попытка отгородиться от иного мнения. Потому что это иное мнение оказывается выигрышным на фоне их собственного мнения. Это попытка ограничить конкуренцию идей, конкуренцию культур, цивилизаций, социальных и политических проектов. Хотя, в общем-то, это не ново – американцы давно растоптали те постулаты, которые транслировали все время: отказались от презумпции невиновности, когда без суда и следствия вводят санкции, взяли на вооружение принцип коллективной ответственности, когда чтобы наказать (бывшего президента Ирака) Саддама Хусейна или (президента Сирии) Башара Асада, разносится вся страна… То есть они нарушили все принципы, на которых строили глобальный мир и обещали всем счастье, свободу, братство и равноправие", – отметил политолог.

Он считает, что США своими действиями, по сути, расписываются в своей несостоятельности.

"Нападки на российские СМИ – это признание собственной несостоятельности. Это фактически признание того, что социальная модель, которая использовалась США, не выдерживает, она потеряла всякое теоретическое обоснование. Ведь если у тебя есть идеологическое, моральное, политическое превосходство, ты не будешь никого ограничивать, потому что и так выигрываешь. А если тебе для этого требуются административные меры, значит, ты проиграл", – заключил Леонид Крутаков.

Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках российских СМИ повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на телеканал, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – абсурдными.

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