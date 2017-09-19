Мнение: в поездке по Транссибу Меркель поняла бы, почему мы собой довольны

В РЖД откликнулись на слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она хотела бы проехать по Транссибу, и предложили организовать поездку. Такая поездка для канцлера ФРГ была бы не только приятной, но и полезной, предположил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко.

Компания "Российские железные дороги" заявила о готовности оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера Германии Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали.

Ранее федеральный канцлер на встрече с детьми заявила, что ее любимая страна – Германия, однако при этом отметила, что хотела бы совершить два путешествия.

"Когда-нибудь – в Скалистые горы (Северная Америка, – ред.) и когда-нибудь – по России, по Транссибирской магистрали", – сказала канцлер в интервью юным немцам, опубликованном на ее странице в Facebook.

Меркель также отметила, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.

В РЖД отреагировали на заявление канцлера и заявили, что готовы организовать для нее "поездку мечты".

"Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится", – сообщили в РЖД.

В российской компании также отметили, что путешествие по Великому Сибирскому пути дает уникальную возможность посетить заповедные природные и исторические места, увидеть народы нашей страны в их неповторимом многообразии, позволяет почувствовать особую атмосферу поездки по самому протяженному железнодорожному маршруту мира.

Такая поездка для канцлера ФРГ была бы не только приятной, но и полезной, предположил в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"Для западноевропейских политиков суждения о том, чем живет Россия за Уралом, часто носят очень отвлеченный характер, не имеющий практической основы. Она могла бы пообщаться с людьми, посмотреть на природу, отбросить те стереотипы, которые сложились. И попробовать понять, что происходит, и почему мы собой довольны, несмотря на западное недовольство", – предположил Владимир Оленченко.

Однако, по мнению эксперта, в данном случае скорее всего речь идет не о реальных планах канцлера, а исключительно о ее предвыборной кампании.

"Я бы все это вписал в предвыборную кампанию Меркель. Она опытный политик, каждой аудитории в рамках Германии адресует понятные и интересные ей заявления. Когда Меркель говорит с проамериканской аудиторией, она проявляет металл в голосе и говорит, что не пойдет на отмену санкций. Когда она говорит с аудиторией, которая симпатизирует России, допускает некую лирику, мечтания. В Германии достаточно широко распространены пророссийские настроения, особенно в той части, которая была в составе ГДР. Ну и в западной Германии эти симпатии тоже распространены. И я думаю, что она умело использует это, чтобы набрать максимум голосов", – сказал Владимир Оленченко.

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