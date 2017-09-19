Эксперт о претензиях Литвы к Минобороны РФ: поведение Вильнюса – неэтичное

Минобороны РФ ответило Литве на обвинения в нарушении границы. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал военный политолог Александр Перенджиев.

В Министерстве обороны России назвали политизированным заявление Литвы о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства прибалтийской республики в рамках учений "Запад-2017".

Ранее литовская сторона вручила российскому послу Александру Удальцову ноту из-за якобы нарушения воздушного пространства республики самолетами "Ил-76", которые, как сообщили в литовском дипломатическом ведомстве, направлялись из основной части России в Калининград.

В российском военном ведомстве такое заявление литовской стороны назвали политизированным. Как рассказали в Минобороны, в субботу два российских военно-транспортных самолета Ил-76 осуществляли плановый полет с аэродрома Таганрог (Ростовская область) на аэродром Черняховск (Калининградская область). Маршрут, как отмечают российские военные, проходил над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства. Однако пилоты были вынуждены отклониться от маршрута в сторону воздушной границы Литвы из-за возникшего грозового фронта, который угрожал безопасности людей и экипажа. При этом, как подчеркивают в Минобороны, предварительно был отправлен запрос зональному центру контроля воздушного пространства в Вильнюсе.

В военном ведомстве подчеркивают, что пилоты действовали в строгом соответствии с нормами международного права. Никаких претензий по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны на протяжении последующих двух суток не поступало.

Свое мнение о том, почему реакция последовала лишь спустя некоторое время, в эфире радио Sputnik высказал доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

"Перед этими учениями был колоссальный шум. Он начался чуть ли не за полгода. А учения идут спокойно, в плановом порядке. И они думают: как же все-таки зацепиться, что придумать, чтобы еще пошуметь вокруг этих учений. И тут – о, вот "удачный" повод! Ну и было решено: давайте пошумим", – предположил Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, подобное поведение литовской стороны является неэтичным.

"У нас есть четкие доказательства, есть данные мониторинга и согласования – все как положено. Я считаю, что прозрачность и открытость –беспрецедентные для военных учений. И такая "буча" – из-за чего? Это неэтичное поведение руководства страны в дипломатической сфере", – полагает Александр Перенджиев.

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