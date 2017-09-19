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Мнение о встрече Лаврова и Тиллерсона: мировые кризисы без РФ не преодолеть

09:2219.09.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкМинистр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости
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Госдеп США объявил о предстоящей новой встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik рассказал, как, по его мнению, Вашингтон пытается улучшить свои переговорные позиции.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут во вторник встречу в Нью-Йорке "на полях" 72-й Генассамблеи ООН, сообщил госдепартамент.

Встреча запланирована на 17.00 (00.00 мск среды) в отеле Palace.

Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась в Нью-Йорке в воскресенье. Стороны обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, сообщила журналистам по итогам встречи официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как следует из программы госдепартамента, предстоящая встреча с Лавровым станет единственной двусторонней для Тиллерсона во вторник, поскольку в остальное время госсекретарь будет сопровождать президента США Дональда Трампа в ходе его мероприятий в ООН и "на полях" Генассамблеи.

От российско-американских встреч сейчас многое зависит, отметил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

"Россия и США определяют сейчас ситуацию на сирийском плацдарме – от позиции России и США зависит развитие дальнейших событий. И у нас есть принципиальные разногласия по путям решения украинского кризиса. Думаю, как раз с этим связана необходимость второй встречи. Сверки часов необходимы постоянно", – сказал Игорь Шатров.

По мнению эксперта, общий негативный фон отношений двух стран контактам не мешает.

"Понятно, что можно что угодно говорить о России, давить на нас санкциями, но понятно и то, что основные мировые кризисы (а сейчас таковыми являются как раз сирийский и украинский) без России преодолеть невозможно. Антироссийская истерия, пока не прекратится окончательно, периодически будет сменяться на переговоры. Истерия для того и нагнетается, чтобы улучшить переговорные позиции США. Но, как мы видим, Россия принципиально стоит на своих позициях", – отметил Игорь Шатров.

Он предположил, что на встрече речь может зайти и об идее США относительно реформирования ООН.

"Дело ведь не в том, что Россия против реформирования ООН, точнее, улучшения ее деятельности и снижения бюрократических проволочек. Подход, который предприняли США, готовя этот документ, нас и Китай не устроил. И о каком реформировании можно вести речь без участия двух постоянных членов Совбеза ООН? Думаю, вопросы будут заданы и на них будут даны принципиальные ответы: мол, декларации декларациями, давайте-ка конкретный план действий, который будем разрабатывать вместе. И тогда, возможно, Россия подключится и займет активную позицию", – считает Игорь Шатров.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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