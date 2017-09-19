Политолог: выделенные Украине деньги обычно там и "растворяются"

Сенат США одобрил выделение $500 млн на оборону Украины, заявил президент Петр Порошенко. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что вряд ли эти деньги принесут пользу Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение 500 млн долларов на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в объеме 692 млрд долларов. Согласно утвержденному бюджету, по части военной помощи Украине предусмотрено 150 млн долларов (в прошлом году было 350 млн). При этом в наличии будут доступны лишь 75 млн из этой суммы, а на остальные средства нужно будет отдельное разрешение сената. Также в законопроекте содержится обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018". Согласно которому предполагается выделить 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", – написал Порошенко на своей официальной странице в соцсети Facebook. В том числе, по словам Петра Порошенко, Украине будут предоставлены "летальные вооружения оборонного характера".

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в интервью радио Sputnik отметил, что сам по себе факт выделения денег Киеву удивления не вызывает.

"Выделение денег Украине не вызывает никакого удивления. Государство живет с разрушенной экономикой, которая не ориентирована на социальные выплаты, а бюджет ориентирован на разворовывание чиновниками. В этой ситуации, конечно, удобнее финансировать не социальную, а военную сферу. Но финансирование оборонной сферы другой страной не сможет исправить ситуацию. Любое государство только тогда нормально финансирует свою оборону, когда понимает, сколько процентов от государственного бюджета в год надо выделять на развитие своей армии", – отметил Денис Батурин.

Однако, как полагает Денис Батурин, в любом случае выделенные деньги вряд ли принесут пользу Украине.

"Куда будут направлены эти деньги, не очень и интересно. Потому что, во-первых, выделенные Украине деньги всегда растворяются и, как правило, тратятся не на те цели, на которое были направлены. Во-вторых, эффективно финансируется то, что существует и работает. Если деньги идут в военную сферу, то она должна представлять собой некую четкую и понятную структуру", – сказал Денис Батурин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!







