Олейник: новые обвинения активистам "антимайдана" – терроризм властей

Цветы и свечи в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года

Цветы и свечи в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года

Двух активистов "антимайдана", оправданных по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, задержали по новому обвинению. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал решение суда и действия силовиков после оглашения приговора.

Ильичевский суд в городе Черноморск Одесской области оправдал обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года, сообщило местное издание "Таймер".

Прокуратура требовала приговорить подсудимых к тюремным срокам от 8 до 15 лет, но суд оправдал их в связи с недоказанностью обвинений. Отмечается, что досудебное следствие было предвзятым. По мнению суда, причастность обвиняемых к преступлениям не была доказана, их освободили из-под стражи.

Однако двоих оправданных прямо в зале суда задержали по новому обвинению – в посягательстве на территориальную целостность Украины. Это произошло после появления в зале заседания сотрудников СБУ и прокуратуры, которые предъявили активистам "антимайдана" – Евгению Мефедову и Сергею Долженкову обвинения в сепаратизме.

Рассмотрение касалось одного эпизода событий – беспорядков на Греческой площади, где погибли шесть человек. По делу проходили 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО.

При этом суд рассматривал лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании сторонников к действиям против участников "евромайдана", что привело к массовым беспорядкам.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что своим решением об оправдании активистов "антимайдана" судьи показали, что не хотят брать ответственность за преступления властей.

"Судьи не хотят брать на себя ответственность за тот беспредел, который творит власть. Ведь если бы было принято решение обвинительного характера, то власть умывает руки, а отвечать впоследствии будут судьи. Поэтому судьи говорят, мол, нет, не пойдем на этот шаг. Уже десятки судей отказывались от этого дела, потому что власть оказывала давление, менялись составы суда. Напомню, что полтора года назад одесские судьи освободили из-под стражи участников этих событий, к судьям тогда пришли с пистолетами и заставили их написать заявление", – сказал Владимир Олейник.

По его мнению, следствие по этому делу было "игрой".

"О какой полноте следствия можно говорить? Не допрошен (Андрей) Парубий, который организовывал все это бесчинство, и эту версию надо было отрабатывать до конца. Не допрошены работники милиции. Собранные доказательства противоречат требованиям криминально-процессуального кодекса. Это была игра", – считает правозащитник.

Об этом, по его словам, свидетельствует и поспешное предъявление активистам нового обвинения.

"Двоих не освободили из зала суда, им предъявлены обвинения "в сепаратизме", а это чистейшей воды терроризм со стороны власти — лишь бы не выпустить их на свободу. Власть пошла на террор, она не хочет признавать свои преступления", – заключил Владимир Олейник.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас", а также радикалами "евромайдана" – с другой.

При этом расследование главного эпизода этого дела – пожара в Доме профсоюзов – до сих пор не завершено. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.



У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".



Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!





