Военный эксперт: паранойя Литвы неизлечима

Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась на учения "Запад-2017". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин назвал эти жалобы "паранойей", призванной оправдать американское военное присутствие на территории страны.

Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения "Запад-2017". По мнению политика, маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО.

Особое недовольство Грибаускайте вызвали "скрытые масштабы и сценарии учений". По ее мнению, все это говорит "об агрессивном и нападающем характере" маневров.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России. При этом в США признали, что Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность маневров.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что учения не направлены против третьих стран и носят плановый и оборонительный характер. В ведомстве также отметили, что заявления некоторых стран о том, что во время маневров готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины не имеют ничего общего с действительностью.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление президента Литвы "паранойей".

"Это не лечится. Это такая паранойя, которая призвана оправдать размещение американской боевой техники на территории Литвы, а также на территории Латвии и Эстонии, в Польше, где размещается танковая бригада, мотопехотная бригада американская и так далее. За это все приходится платить местному населению. А властям надо оправдать дополнительные расходы. Должность президента Литвы обязывает рассказывать о том, что Россия, мол, является для Литвы угрозой. А ведь война России с Литвой – это война с НАТО, это ракетно-ядерная война, которая уничтожит Европу и нанесет серьезный урон России. Нам нужна такая война? Думаю, что любой разумный человек скажет, что нет. Но руководство Литвы все равно активно эксплуатирует эту тему", — сказал Виктор Литовкин.

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