Мнение: НАТО как ненужная стиральная машина – жрет энергию, а стирок нет

Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на учения "Запад-2017". Эксперт по безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у стран НАТО появилась новая "идея фикс".

Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения "Запад-2017". Ее слова приводит пресс-служба президентского дворца.

Грибаускайте заявила, что маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО. Также президент раскритиковала "скрытые масштабы и сценарии учений". По ее мнению, все это говорит "об агрессивном и нападающем характере учений "Запад"".

Кроме того, Грибаускайте выразила поддержку реформе ООН и обвинила организацию в "недостаточной реакции на нарушения международных прав".

"Организация не выполняет свою миссию в полном объеме", – добавила президент Литвы.

Обеспокоенность учениями ранее также высказывали ряд стран НАТО и Украина. При этом Пентагон признал, что Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность маневров. В Кремле не раз отмечали, что учения проходят в соответствии с международным правом и "нагнетание страстей" вокруг них является провокацией.

В Минобороны РФ назвали не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины. В белорусском военном ведомстве подчеркнули, что за условным противником не скрываются члены НАТО.

Независимый эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук считает заявления со стороны прибалтийских лидеров не более чем обычной пропагандистской шумихой.

"Что бы там ни говорили, такие учения проводить надо, надо тренировать войска, повышать их профессиональное мастерство. При этом цели учений были четко заявлены – это отражение удара противника, а это не предусматривает нанесение упреждающего удара по противнику. То есть учатся обороне, а не наступлению. Поэтому все эти заявления прибалтийских лидеров – это просто пропагандистская шумиха, которая связана с тем, что у НАТО появилась новая "идея фикс", что мы якобы собираемся эту "несчастную" Прибалтику каким-то образом отвоевать, якобы организовать сепаратистские заговоры, под предлогом защиты русскоязычных…", – сказал Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.

"Объясните мне, просто исходя из здравого смысла, зачем нам конфликт с НАТО? Зачем нам эта нагрузка? Зачем нам подвергать опасности российское государство? Из-за чего? Нам это не нужно, тем более из-за Литвы, Латвии или Эстонии", – отметил Игорь Николайчук.

Кроме того, по его мнению, необходимость существования альянса все более снижается, и НАТО любыми способами пытается "удержаться на плаву".

"Альянс пытается оправдать свое существование в условиях, когда оно по факту никому не нужно. Что такое НАТО – в Европе это как огромная стиральная машина в однокомнатной квартире, рассчитанная на четыре тонны белья в сутки, жрет энергию, воду, а стирок нет. Эта машина была построена в годы "холодной войны" для противодействия Советскому Союзу. И НАТО сейчас не хочет, чтобы его заменили на хорошенькую, новенькую машинку, которая и экономична, и рассчитана как раз на тот объем стирки, который нужен Европе. Поэтому и пытается нагнетать такие истерические моменты в своей политике", – заключил эксперт.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России.

В учениях участвуют 12,7 тысячи военнослужащих (7,2 тысячи человек – из Белоруссии, около 5,5 тысячи – из России), 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и примерно десять боевых кораблей.

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