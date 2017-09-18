Голуб: со стороны Минздрава Украины идет "очень интересная игра"

В Минздраве Украины признали, что долги по зарплатам медикам выросли в 30 раз, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik украинский политик Александр Голуб высказал мнение, что это признание еще не гарантия того, что задолженность скоро будет погашена.

Украинским медикам задолжали около 82 млрд гривен, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Об этом передают украинские СМИ.

Сообщается, что по состоянию на 13 сентября задолженность по заработной плате составила 81,7 млрд гривен. Ранее ведомство сообщало о долге в 2,8 млрд гривен. То есть долг увеличился в 30 раз, резюмируют СМИ.

В Минздраве напомнили, что подготовили проект распоряжения кабинета министров о погашении задолженности по зарплате медикам. Его цель – предотвращение возникновения задолженности по выплате заработной платы работникам учреждений здравоохранения, а также предоставление надлежащей медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью и больным диабетом. В Минздраве вновь пообещали, что проект распоряжения будет оперативно принят на одном из очередных заседаний правительства.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб высказал мнение, что медикам не стоит рассчитывать на скорую выплату задолженности по зарплате.

"Проект (распоряжения кабмина о погашении задолженности по зарплате медикам) предполагает принятие решений по целому ряду направлений, в том числе, связанных с бюджетом страны. А поскольку в Украине все это происходит ни шатко ни валко – иногда продолжается на протяжении нескольких лет, так что задолженность за прошедший год приходится платить в следующем году – то медикам не стоит надеяться на скорейшее решение этого вопроса", – сказал Александр Голуб.

По его мнению, украинские власти ведут целенаправленную политику разрушения системы здравоохранения.

"Очень интересная игра идет сегодня со стороны министерства здравоохранения, идет речь о сворачивании квалифицированной медицинской помощи как таковой. Прекращается финансирование отдельных медицинских институтов; под видом их реорганизации, министерство снимает с себя ответственность по финансированию стационаров при этих институтах, по финансированию научных разработок. Как следствие – наблюдаем отток грамотных специалистов за пределы Украины и деградацию медицины. Мне кажется, что это целенаправленная политика, которая должна привести к разрушению сложившейся системы здравоохранения, которая была в Украине, и к возникновению медицины только для тех, у кого есть большие деньги. А, следовательно, к снижению количества населения в стране", – считает украинский политик.

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