Эксперт о засекреченной катастрофе в Неваде: Голливуд – изобретение США

На авиабазе Неллис в штате Невада отказались подтвердить сообщение СМИ, что самолет, разбившийся 5 сентября, был произведен в СССР или России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

На авиабазе Неллис (штат Невада, США) отказались подтвердить информацию о том, что самолет, разбившийся 5 сентября, был произведен в СССР или России, о чем ранее сообщало Aviation Week.

"Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены", – заявила РИА Новости представитель пресс-службы авиабазы, подчеркнув, что информация разглашаться не будет.

В результате авиакатастрофы погиб подполковник Эрик Шульц. По данным Aviation Week, он возглавлял эскадрилью, занимающуюся испытаниями зарубежной военной техники, в том числе истребителей советского или российского производства. Журнал Popular Mechanics напоминает, что в распоряжении этого подразделения есть ряд самолетов советского производства, в том числе истребитель-перехватчик МиГ-29 и несколько Су-27 . Боевые машины используются американскими летчиками для отработки действий против вероятного противника.

По предположению Popular Mechanics, в ходе тренировочного полета Шульц мог пилотировать Су-27. В материале журнала говорится, что летчик ранее участвовал в испытаниях истребителей F-35. Он считался чрезвычайно опытным пилотом и имел в общей сложности более двух тысяч часов налета.

Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что в самом по себе факте наличия у ВВС США нескольких истребителей советского производства ничего секретного нет.

"Я не знаю, почему ВВС США засекречивают эту информацию. Наверное, есть тому какие-то причины, но вообще-то известно, что эти самолеты, которые там используются для имитации воздушных боев, поставлялись с Украины, и в начале 2000-х годов, и в конце тех же 2000-х была поставка двух самолетов. Их перевозили туда на "Руслане", это, в принципе, открытая информация. Более того, Украина официально поставляла и поставляет туда запчасти. Словом, не вижу здесь никаких секретов. Но, конечно, жалко, что разбился пилот – и хороший пилот. В этой эскадрилье – серьезные летчики, и "за нас" в американских ВВС "выступают" одни из лучших летчиков", – сказал Дмитрий Дрозденко.

По его словам, для использования американскими ВВС техники, которая может быть на вооружении вероятного противника, имеется несколько причин.

"Здесь факторы не только технического порядка, но и психологического. Вспомним недавно показанные прессе тренировки американской морской пехоты, когда они на полигоне "освобождали" какие-то деревни, и там звучал русский язык, русские песни – специально для этого нанимались люди. У них это в практике, Голливуд – это ведь американское изобретение", – подытожил Дмитрий Дрозденко.

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