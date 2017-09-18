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Бурджанадзе рассказала, как ЦРУ может использовать Саакашвили против России

16:3218.09.2017
(обновлено: 16:36 18.09.2017)
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© REUTERS / David MdzinarishviliОдна из лидеров оппозиционного Народного собрания Грузии Нино Бурджанадзе на митинге в ТбилисиОдна из лидеров оппозиционного Народного собрания Грузии Нино Бурджанадзе на митинге в Тбилиси
© REUTERS / David Mdzinarishvili
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 в России с помощью бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. В эфире радио Sputnik Нино Бурджанадзе пояснила свою позицию.

Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Бурджанадзе: Саакашвили загнан в угол, и он может пойти ва-банк
Экс-спикер парламента Грузии, лидер грузинской партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе в интервью "Независимой газете"  заявила о том, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на международном уровне является "звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ". Цель проекта, по ее словам, – создать России серьезные проблемы в 2018 году, в частности, отобрать у нее чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ, которые пройдут в 2018 году.

В эфире радио Sputnik Нино Бурджанадзе пояснила, каким образом, на ее взгляд, западные политики и спецслужбы могут использовать Михаила Саакашвили, чтобы повлиять на события, которые должны произойти в России в 2018 году. 

"Может быть, будут использовать не самого Саакашвили, но процесс, который он сейчас спровоцировал на Украине. Ведь если на Украине будет нестабильная ситуация, это однозначно будет влиять на события в регионе. А политические круги и спецслужбы Запада хотят во что бы то ни стало помешать проведению чемпионата мира в России, поэтому можно прийти к выводу, что эта ситуация будет играть не в пользу ЧМ. При этом это не решение самого Саакашвили, для меня совершенно ясно, что за его действиями стоят спецслужбы и неоконсерваторы США, которым спать не дает не только чемпионат мира, но и президентские выборы в 2018 году в России. Конечно, они никак не смогут помешать этим выборам, но очернить или бросить тень на них своими действиями и "черным пиаром" они смогут. И Саакашвили – часть этого проекта", – сказала Нино Бурджанадзе.

По ее мнению, на Западе сейчас готовы предпринимать любые действия, чтобы очернить Россию.

"Такой оголтелой антироссийской, антирусской фобии я не видела и не помню еще со времен "холодной войны". Я специально перечитала определенную литературу тех времен и могу сказать, что сейчас эта антирусская кампания, эта истерия намного более изощренная, чем даже это было против Советского Союза в годы "холодной войны". Поэтому я абсолютно четко вижу заинтересованность определенных кругов в том, чтобы все, что есть плохое в мире, связать с Россией, и использовать любой способ для того, чтобы очернить Россию и создать ей и ее президенту "головную боль"", – отметила Нино Бурджанадзе.

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