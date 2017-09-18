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Психиатр: в Латвии учат распознавать шпионов? Забавная ситуация

15:5018.09.2017
(обновлено: 15:52 18.09.2017)
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© Fotolia / ysbrandcosijnШпионШпион
© Fotolia / ysbrandcosijn
Полиция безопасности Латвии составила инструкцию, как распознать шпиона. В эфире радио Sputnik врач-психиатр Александр Федорович прокомментировал положения документа.

Полиция безопасности Латвии опубликовала на своем сайте рекомендации, как распознать шпионов. Инструкция содержит указания, как должностные лица латвийских государственных и муниципальных учреждений должны вести себя при подозрении, что в контакт с ними вступил иностранный шпион.

Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Так, рекомендуется обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям.

Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, о личных финансах.

В документе отмечается, что сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить об информации для личных нужд, а также предлагать помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.

Полиция безопасности считает, что таким образом иностранные шпионы хотят получить закрытые сведения, касающиеся национальных интересов и безопасности Латвии, а должностные лица – один из самых ценных источников таких данных.

Если кажется, что контакт со шпионом произошел, то следует избегать немедленного ответа, не давать обещаний и не брать на себя обязательства, обратить особое внимание на то, какую информацию хочет получить иностранец, и немедленно сообщить о подозрительном контакте ответственному за безопасность учреждения или в полицию безопасности, говорится в документе.

В эфире радио Sputnik врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович высказал мнение, что одна из целей циркуляра – запугать, повысить тревожность у людей.

"Возможно, это попытка поднять национальный дух и обозначить некую значимость в рамках ЕС. Мол, мы такая стратегически важная страна, что с нами все хотят вести двойную игру, хотят оторвать от нас кусочек и так далее. С другой стороны, это нагнетание страха, некий элемент мракобесия. Это провоцирование повышения тревожности у людей, которые, так или иначе, будут подбиты на действия определенного рода. И эти действия можно будет дифференцировать. Например, кому-то из чиновников начнет казаться, что за ним следят, он обратится с заявлениями в соответствующие инстанции. И, возможно, это позволит ему занять более высокий пост – как человеку с наиболее активной гражданской позицией. Думаю, что подобный уровень мракобесия выгоден отдельным ведомствам, которые хотят поднять свою значимость. Потому что простые люди, с которыми общаешься, а я бываю там достаточно часто, дружелюбны и отзывчивы, у них нет враждебных настроений. Но в целом эта ситуация выглядит забавно: это открытый циркуляр для тех, кто должен дифференцировать врагов, но ведь враги, прочитав его, могут начать вести себя каким-то иным образом", – сказал Александр Федорович. 

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