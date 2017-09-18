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Эксперт: в решении Киева построить хранилище ОЯТ есть "хорошее и плохое"

14:0118.09.2017
(обновлено: 14:06 18.09.2017)
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© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкКонтейнеры с ядерным топливомКонтейнеры с ядерным топливом
© РИА Новости / А. Соломонов
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США планируют выделить Киеву $250 млн на строительство хранилища отработавшего ядерного топлива. Эксперт по ядерной безопасности Михаил Рылов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном вопросе есть две стороны.

Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), являющаяся финансовым институтом развития правительства США, планирует выделить Киеву на строительство и ввод в эксплуатацию центрального хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для украинских АЭС около 250 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Совет директоров OPIC одобрил финансовую поддержку проекта по инвестированию в энергетический сектор Украины", – говорится в сообщении.

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© Фото : сайт морского порта "Южный"
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Отмечается, что выделяемые на проект денежные средства пойдут на поддержку разработки, строительства и ввода в эксплуатацию центрального хранилища ОЯТ для нужд трех из четырех украинских АЭС.

В настоящее время Украина в рамках соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики вывозит отработавшее ядерное топливо в Россию. По данным украинского Минэнерго, за переработку и хранение топлива Киев ежегодно платит порядка 200 млн долларов.

Директор Межотраслевого экспертно-сертификационного и контрольного центра ядерной и радиационной безопасности Санкт-Петербурга, вице-президент Российского Зеленого Креста Михаил Рылов считает, что планы по строительству хранилища ОЯТ на Украине имеют две стороны.

"В свое время я назвал то, что было построено в Чернобыльской зоне, "бетонным сараем". Так вот в техническом смысле наблюдается явное движение вперед – за нормальные, большие деньги будет построено хранилище. Хорошо это или плохо? То, что хранилище будет наверняка современным, а не "бетонным сараем" – это хорошо. Но то, что опять ради политической независимости разрушается схема, по которой работала вся атомная энергетика Украины – это плохо. Мы забирали отработавшее топливо, а сейчас американцы пообещали освободить украинцев от составляющей, которая платилась за это. Ну, освободят, и что с этим топливом делать? Перерабатывать? Для этого на маленькой Украине нет возможностей. Даже на весь Советский Союз был всего один комбинат –  "Маяк"", – сказал Михаил Рылов в эфире радио Sputnik.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что страна намерена продолжить сокращать закупку ядерного топлива в России. При этом он подчеркнул, что Украина будет наращивать поставки с других источников, "включая американский Westinghouse".

Михаил Рылов напомнил, что Киев отказывается не только от российского ядерного топлива, но и от угля. Однако, как считает эксперт, использование американского ядерного топлива несет для Украины значительные риски.

"Когда они (киевские власти) говорили, что хотят иметь независимых поставщиков – это неплохо. Но это (ядерное топливо) же не уголь, это элемент проекта реактора. А мы даже не знаем, насколько оно вообще подходит для украинских АЭС", – отметил эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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