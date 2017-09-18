Политолог: США в Сирии свою репутацию разрушили "в пыль"

В Пентагоне рассчитывают на укрепление взаимодействия с российскими военными в Сирии, сообщают американские СМИ. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что военные США за усиление координации выступают лишь на словах.

США рассчитывают на укрепление взаимодействия с российскими силами в небе над Сирией, написала в воскресенье газета The Washington Post.

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с группировкой "Исламское государство"* обвинила Россию в ударе по позициям арабско-курдских отрядов "Сирийских демократических сил". При этом курдский источник заявил РИА Новости, что шесть бойцов "Сирийских демократических сил" пострадали при ударе правительственных ВВС Сирии. Минобороны России в ответ сообщило, что американским партнерам заранее обозначили границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре.

Как отмечается в материале The Washington Post, глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил Джозеф Данфорд сообщил группе журналистов, что "канал по устранению конфликтных ситуаций (между военными России и США) "не сработал", когда сирийские и российские самолеты бомбили пользующиеся поддержкой США силы сирийской оппозиции к востоку от реки Евфрат".

Данфорд рассказал, что в ходе телефонного разговора с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым в субботу предложил, чтобы военачальники могли использовать этот канал связи "для выявления того, что враг свободно перемещается в районе Евфрата". Он добавил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон обсудил ситуацию с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что координация действий российских и американских военных в Сирии действительно недостаточна, но вовсе не по вине России.

"К заявлению американцев я бы сделал лишь одну маленькую поправку. Фактически нужно не укрепить, а восстановить это взаимодействие. Россия, как показывает практика, всегда очень четко выполняет свои обязательства по информированию США и других сторон, участвующих в борьбе с ИГ* и "Ан-Нусрой"*, о своих действиях. США же в целом ряде случаев не информировали о своих планируемых и осуществляемых действиях, а в последнее время откровенно игнорировали российские предупреждения… Мы уже неоднократно сталкивались с действиями США, которые выходили за рамки соглашения об обмене информации. Напомню, что в том же Дейр-эз-Зоре недавно имел место совершенно отвратительный эпизод, когда США нанесли удар по сирийским правительственным войскам в момент, когда те отражали атаку со стороны ИГ*", – сказал Дмитрий Евстафьев.

По его словам, в искренности заявлений США по поводу борьбы с международным терроризмом существуют сильные сомнения.

"Мяч, образно говоря, находится на стороне США, и они должны делом, а не словом доказать свою приверженность борьбе с международным терроризмом. А пока мы от них слышим только слова… И конечно же, в Сирии мы должны и впредь очень щепетильно себя вести и продолжать соблюдать все обязательства, которые мы на себя брали. Но при этом мы не можем игнорировать тот факт, что американцы в Сирии свою репутацию как надежного партнера по борьбе с международным терроризмом разрушили "в пыль"", – считает Дмитрий Евстафьев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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