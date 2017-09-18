Мнение: Саакашвили объявил начало избирательной кампании на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не хочет организовывать новую революцию на Украине. Цель этого заявления – обеспечить возможность участия в политическом процессе, сказал в эфире радио Sputnik политолог Олег Онопко.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Виннице заявил, что у него нет желания организовывать новую революцию на Украине.

"Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию", – цитирует Саакашвили интернет-издание "Гордон".

Политик добавил, что он и его сторонники планируют добиться выполнения своих требований "законным путем".

"Будем ездить по всей Украине и собирать требования", – сказал Саакашвили, добавив, что эти требования будут переданы Верховной раде и президенту страны.

По словам Саакашвили, он намерен добиваться от власти создания антикоррупционных судов, отмены депутатской неприкосновенности и принятия нового избирательного закона на Украине.

Последнее требование, по словам политолога Олега Онопко, необходимо Саакашвили для того, чтобы самому участвовать в избирательном процессе.

"Если бы Саакашвили заявил, что хочет организовывать новую революцию на Украине, то это было бы достаточно агрессивное политическое поведение. Оно вызвало бы неотвратимые последствия со стороны генпрокуратуры, СБУ и других структур украинской власти. В Виннице Саакашвили фактически объявил начало своей масштабной избирательной кампании, пока что официально необъявленной. Изменение избирательного закона ему необходимо, чтобы иметь возможность самому баллотироваться на должность президента Украины. Либо он хочет изменить законодательство так, чтобы в более выгодном положении оказались те политические силы, чьи интересы он сейчас отстаивает. В первую очередь, это партия "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового и партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко. У Саакашвили есть и свои политические силы, но они маргинальны и не эффективны. Поэтому Саакашвили, скорее всего, играет в пользу двух этих партий", – сказал Олег Онопко в эфире радио Sputnik.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Дело Саакашвили "о прорыве границы" рассмотрит суд во Львовской области.

По мнению Олега Онопко, Саакашвили, скорее всего, отделается штрафом.

"Можно было бы предположить, что будет запущен механизм выдворения Саакашвили из Украины. Но это для президента (Петра) Порошенко было бы чрезвычайно опрометчиво – он рискует расстаться с серьезной политической поддержкой со стороны США. Поэтому суд, скорее всего, ограничится либо штрафом, либо заседание суда не состоится. То есть никакого кардинального решения по вопросу Саакашвили судебная власть Украины принимать не будет. Но и сам Саакашвили – это не субъект политики, это подконтрольный политический деятель, чья работа целиком и полностью зависит от его связей с Соединенными Штатами и от тех людей, которые непосредственно орудуют на украинском политическом поле", – отметил политолог.

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