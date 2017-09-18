Галихин: Зураб Соткилава заряжал своим жизнелюбием

В Москве скончался народный артист СССР Зураб Соткилава. Солист Оперного театра Московской консерватории Дмитрий Галихин в эфире радио Sputnik поделился воспоминаниями о выдающемся оперном певце.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в понедельник утром, сообщили РИА Новости родственники певца.

"После операции Зураб Лаврентьевич чувствовал себя неплохо, и была надежда, что все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня под утро он скончался", – сказал собеседник агентства.

Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. Окончил Тбилисский государственный политехнический институт и Тбилисскую государственную консерваторию. Работал в Тбилисском государственном академическом театре оперы и балета имени Захария Палиашвили, стажировался в Ла Скала у Динаро Барра.

В 1973 году певец дебютировал в Большом театре в партии Хозе, и со следующего года его пригласили в оперную труппу. Преподавал в Московской государственной консерватории, возглавлял жюри Международного конкурса вокалистов имени П. И. Чайковского, был почетным членом Болонской музыкальной академии.

Среди самых известных его партий – Манрико в "Трубадуре" Джузеппе Верди, Марио Каварадосси в "Тоске" Джакомо Пуччини, Самозванец в "Борисе Годунове" и Голицын в "Хованщине" Модеста Мусоргского.

Солист Оперного театра Московской консерватории Дмитрий Галихин в эфире радио Sputnik поделился воспоминаниями о Зурабе Соткилаве.

"К сожалению, я лично не был его учеником. Но при этом мой первый спектакль в Московской консерватории "Травиата" мне запомнился тем, что он (Зураб Соткилава) пришел ко мне за кулисы и нашел такие добрые слова, такую похвалу, что своей жизнерадостностью, своим жизнелюбием зарядил меня практически на всю мою творческую карьеру. Я считаю его чуть ли не единственным оперным тенором, который очень по-доброму и всегда радостно относился к успехам и своих учеников, и коллег. Это очень редкое качество, когда один человек радуется за другого. Поэтому для меня это огромная потеря. Он был радостным солнцем, которое зашло, и потеря эта невосполнима. Только великие люди остаются в памяти светлыми моментами нашей жизни. Все будут его помнить еще долго, у него осталось большое наследие", – сказал Дмитрий Галихин.

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