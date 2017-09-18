Аскар Акаев: ни у одного политического лидера в мире нет волшебной палочки

О предстоящих президентских выборах в Кыргызстане и о том, каким должен быть будущий лидер страны, способный совершить реформы в государственном управлении, в интервью радио Sputnik рассказал первый президент Кыргызстана Аскар Акаев.

15 октября в Кыргызстане пройдут президентские выборы. Тринадцать кандидатов претендуют на пост главы республики. Действующий лидер страны Алмазбек Атамбаев не может принять участие в предстоящих выборах, поскольку конституция Кыргызстана запрещает дважды занимать президентский пост.

Размышляя в интервью радио Sputnik о том, какие проблемы и вызовы стоят перед страной, первый президент Кыргызстана, доктор технических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Аскар Акаев отметил, что страна нуждается в политиках-реалистах, способных принимать и осуществлять важные для народа стратегические решения.

"Одна из проблем, которая стоит перед Кыргызстаном – политика популизма. Ни у одного политического лидера в мире нет волшебной палочки. Я надеюсь, что к руководству придет тот политик, который будет реалистом, и будет призывать народ к преодолению всех проблем трудом и потом. Только так можно добиться улучшения всех сфер жизни в любом государстве, в любом обществе. Надо уходить от политиков-популистов", – сказал Аскар Акаев.

В своей новой книге "Стратегия опережающего развития для Кыргызстана" Аскар Акаев описывает, каким образом можно революционным способом изменить экономику страны. По его мнению, стратегия развития Кыргызстана должна строиться с учетом глобальных тенденций, наметившихся в последнее время.

"Китай хочет возродить традиции древнего Великого шелкового пути и завоевать рынки всей Евразии, построив новые скоростные железные, автомобильные дороги и проложив морские пути. Китай мобилизовал на эти цели огромные ресурсы. Ни Кыргызстан, ни все республики Центральной Азии вместе взятые не смогут проложить торговые пути к странам Европы, Африки, Юго-Восточной Азии. Поскольку возникает такая инфраструктура, у Кыргызстана и у других стран Центральной Азии появляется шанс продвигать свои товары, культурные ценности. Мы говорим о стратегии опережающего развития, которая должна позволить Кыргызстану успешно встроиться в эту инфраструктуру", – отметил Аскар Акаев.

Смотрите полную версию интервью:

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