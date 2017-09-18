Политик: Украина хочет "югославский вариант" в Донбассе

Киев и Вашингтон отвергли предложение России о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе и выступили за их размещение на всей территории региона. Чем чревата эта идея, в эфире радио Sputnik объяснил политик Вадим Колесниченко.

США и Украина в раздельных заявлениях отвергли предложение России о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе.

Миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе, заявила начальник пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт.

Вашингтон, по ее словам, рассматривает такую меру в качестве возможного средства для защиты украинских граждан.

В начале сентября Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину для охраны наблюдателей ОБСЕ. При этом их размещение должно ограничиваться линией соприкосновения. Москва изложила свои предложения в проекте резолюции и внесла его на рассмотрение в Совбез ООН.

В Киеве считают, что миротворцы должны размещаться на всей территории Донбасса, в том числе на российско-украинской границе. Прямые переговоры по этому вопросу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Украина вести отказалась. Президент страны Петр Порошенко пообещал поднять вопрос размещения миротворцев на Генассамблее ООН.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев любыми путями старается избежать выполнения Минских соглашений.

"Украина не желает выполнять Минские соглашения, которые начинаются с самого главного: выборы на этой территории по закону, который согласован с жителями ЛНР и ДНР", – отметил Вадим Колесниченко.

Он предположил, какого именно развития событий добивается Киев.

"Украина хочет, чтобы был реализован югославский вариант, который подразумевает, что миротворческие войска ООН будут стоять на границе между Украиной и Россией… А вариант, который был предложен (Россией), дает возможность вернуться к идее федерализации, тем более что и западная Украина сегодня поддерживает эту идею, которая давно витала в воздухе", – сказал Вадим Колесниченко.

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