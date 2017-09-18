Политолог о бюджете Украины: страну готовят к "особому периоду"

Президент Украины Петр Порошенко увеличил военный бюджет страны на миллиард долларов. Это, в первую очередь, политический жест. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Александр Асафов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об оборонном бюджете на 2018 год. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Таким образом, вступает в силу решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое предусматривает расходы на безопасность и оборону в 2018 году на уровне не менее 5% ВВП.

Всего на эти цели в следующем году предполагается выделить не менее 165,37 млрд гривен (примерно 6,3 млрд долларов). Это более чем на миллиард долларов превышает оборонные расходы в нынешнем году, которые составили 136 млрд гривен (5,1 млрд долларов).

Так, министерство обороны получит 83,3 млрд гривен, Национальная гвардия – порядка 11 млрд, национальная полиция – 24,3 млрд, госпогранслужба – 9 млрд, госслужба по чрезвычайным ситуациям – 10,7 млрд, СБУ – 7,6 млрд гривен.

Кабмин Украины 14 сентября утвердил проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7%. Теперь документ должна утвердить Верховная рада.

Значение этого решения в эфире радио Sputnik объяснил политолог Александр Асафов.

"В политическом смысле это означает, что концепция той самой "оборонной войны" является главным приоритетом украинской политики. Не развитие промышленности, не развитие сельского хозяйства (на сельское хозяйство в бюджете выделено всего 7 млрд гривен по сравнению с почти 130 миллиардами на оборону – несравнимые масштабы). Это означает, что если Украина не готовится к реальной войне, то уж к бумажной и идеологической – совершенно точно. Если поднять протокол заседания СНБО, где было выдвинуто требование о расширении военного бюджета, там есть две интересных записи, на что это может пойти. Там указана концепция обеспечения контрразведывательного режима на Украине и концепция развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения в особый период. То есть, если сопоставить эти факты, можно предположить, что, вполне возможно, Порошенко готовится переводить страну в некий особый период, оплачивая те самые программы, на которые СНБО попросило дополнительных денег", – отметил Александр Асафов.

При этом, по словам эксперта, военный бюджет прошлого года имел ряд существенных проблем в части его исполнения.

"Деньги не дошли до украинских предприятий. Даже эти выделенные миллиарды долларов никак не повлияли на обороноспособность армии. Поэтому это политический жест, который, в том числе, подпитывает коррупцию. Любое движение средств на Украине – это прикрытие и часть коррупционной машины, которая обогащает отдельных представителей власти по отработанной схеме. Отчеты по текущему бюджету на бумаге выглядят неплохо и, думаю, на бумаге все неплохо и останется. Но если взять социологические замеры (причем, это цифры украинские, Киевского социологического института), то пятьдесят процентов украинцев, по их данным, находятся на грани нищеты и могут себе позволить только ограниченный набор продуктов питания. Но если приоритет – это идеологическая война с Россией, то ситуация понятна: экономическая и социальная катастрофа налицо, но с признанием Киев не спешит", – считает Александр Асафов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!