Эксперт: идея санкций США против Турции за С-400 – это "окрик" Анкаре

Американский сенатор Бен Кардин предложил Белому дому ввести санкции против Турции из-за ее решения приобрести у России ракетные комплексы С-400. Это предложение в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по геополитике Константин Соколов.

Влиятельный американский сенатор-демократ Бен Кардин предложил Белому дому принять санкции против Анкары и задуматься о целесообразности ее дальнейшего участия в НАТО, пишет издание Politico со ссылкой на письмо сенатора.

Политик считает, что решение Турции приобрести у России ракетные комплексы С-400 нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы. Как отметил законодатель в письме на имя министра финансов Стивена Мнучина и госсекретаря Рекса Тиллерсона, принятый в прошлом месяце закон предусматривает введение санкций "в отношении всех, кто осуществляет крупные сделки с оборонным и разведывательным секторами РФ".

По данным издания, Кардин попросил также администрацию президента США оценить, как покупка ракетных комплексов С-400 может повлиять на членство Турции в НАТО, а также на содействие США в обеспечении безопасности для Анкары, что включает в себя продажу оружия.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Вашингтоне привыкли относиться к Анкаре так, как средневековые феодалы относились к своим вассалам.

"Этот демарш сенатора США может означать только одно: это окрик "забаловавшемуся вассалу"… Если до этого Турция с подачи прежних поколений ее руководителей выполняла роль "бойца переднего края" Запада на Ближнем Востоке, то сейчас Эрдоган пытается как-то изменить это положение. И это, совершенно ясно, не нравится "мировым властителям"", – предположил Константин Соколов.

По его мнению, диверсификация военно-технических связей Турции явно вызывает тревогу в США.

"Приобретение комплекса С-400 определенным образом устанавливает долговременные связи Турции с Россией в военно-технической сфере. Потому что это и запчасти, и подготовка специалистов – поэтому это заявка на долгосрочное сотрудничество. Вдобавок, она может со временем повлечь за собой приобретение и других вооружений в России. И, конечно, это американцев тревожит", – считает Константин Соколов.

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