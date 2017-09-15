Эксперт: "Кассини" напомнил, что Солнечная система – наш большой дом

Почти 20-летняя космическая одиссея зонда "Кассини" завершена. О значении этого проекта в эфире радио Sputnik рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, профессор Олег Вайсберг.

Зонд "Кассини" передал последний сигнал на Землю и закончил свое существование, сгорев в атмосфере Сатурна через две минуты после входа в ее плотные слои, сообщает НАСА.

По словам специалистов агентства, сигнал был потерян 15 сентября в 14 часов 56 минут по Москве, зонд сгорел примерно через 45 секунд после этого.

"Кассини" стал одним из самых дорогих и при этом самых долгоживущих и успешных проектов НАСА в рамках программы так называемых "флагманских" миссий. В нее помимо "Кассини" входят зонды "Вояджер", "Викинг", автоматическая станция "Галилео", изучавшая Юпитер, а также телескоп "Чандра" и марсоход Curiosity.

В проекте "Кассини" принимали участие не только американские ученые и инженеры, но и специалисты из Европейского космического агентства и итальянского космического ведомства ASI. Благодаря радиоизотопным источникам энергии зонд проработал в космосе почти 20 лет и совершил десятки важных открытий. В их числе – моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан на спутнике Энцелад. За время своей миссии "Кассини" передал около полумиллиона снимков Сатурна и его лун.

О значении этого проекта в эфире радио Sputnik рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, профессор Олег Вайсберг.

"Вклад "Кассини" в изучение Солнечной системы трудно переоценить, потому что Сатурн – одна из самых интересных ее планет. Те явления "космической механики", которые наблюдались с зонда в кольцах Сатурна, имеют огромное научное значение. И, конечно, не менее интересными и удивительными оказались результаты изучения спутников Сатурна – Титана и Энцелада", – отметил Олег Вайсберг.

По его словам, ведущиеся сейчас исследования Солнечной системы – закономерный новый этап развития человечества.

"Не все мы ощущаем, что Солнечная система – это ведь наш большой дом. Когда-то человек осваивал Землю, теперь человек осваивает Солнечную систему, это тоже наш дом, только он большего масштаба. Конечно, с каждым годом изучение Солнечной системы, ее ресурсов, законов ее развития продвигается вперед. И изучая другие планеты, мы лучше понимаем, как развивалась наша Земля, что дальше будет с нами. Сейчас, можно сказать, мы только осматривается в нашем "большом доме", привыкаем к его масштабам", – сказал Олег Вайсберг.

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