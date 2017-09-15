Эксперт: Россия не допустит гуманитарной катастрофы на Донбассе

Россия никогда не откажется от гуманитарной помощи Донбассу, заявили в Кремле. В эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов рассказал о важности гумпомощи для жителей Донбасса и о том, как в самопровозглашенных республиках решают проблему ее адресного распределения.

Россия не откажется от гуманитарной помощи Донбассу ни сейчас, ни в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, речи не идет и не будет идти", – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, продолжит ли Россия направлять гуманитарные конвои в Донбасс.

"По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны из своей собственной страны", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, идет некоторое перераспределение гуманитарной помощи РФ Донбассу, но это не сокращение, а упорядочение.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что правительство РФ якобы намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов рассказал о значении гумпомощи для жителей Донбасса и о том, как в самопровозглашенных республиках решают проблему ее адресного распределения.

"Россия, оказывая гуманитарную помощь республикам Донбасса, без преувеличения, спасла жителей этого региона от голодной смерти. Но, к сожалению, особенно на начальном этапе, гуманитарная помощь зачастую не доходила до адресата. Были зафиксированы такие омерзительные проявления, как продажа "гуманитарки" в торговых точках. Поэтому более тщательное распределение гуманитарной помощи и контроль просто жизненно необходимы. Я регулярно бываю в Донбассе и могу сказать, что эта проблема решается. Например, семьи с малолетними детьми в республиках получают ежемесячную помощь, включающую детское питание, средства гигиены, и этот подарочный набор весьма внушителен. Действуют и другие механизмы. Кроме того, Россия несет бремя выплат социальных пособий, которые с легкостью сбросила с себя Украина. Россия оказывает и эту помощь, чтобы не допустить в республиках гуманитарной катастрофы, массовой смерти из-за голода и болезней. Россия действительно никогда не откажется от гуманитарной помощи Донбассу, и любые заявления, которое противоречат этому, это провокация", – сказал Эдуард Попов.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

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