Политолог: Киев начал политическую игру с Россией – и совершил ошибку

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что текущая ситуация в Донбассе – результат нежелания Киева вести диалог с Москвой с самого начала конфликта. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, член ОП Крыма Денис Батурин.

Представитель Киева на минских переговорах, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что текущая ситуация в Донбассе возникла в том числе из-за нежелания киевских властей вести диалог с Россией с самого начала конфликта в регионе.

"Я считаю, что с первого дня, когда начался этот конфликт (в Донбассе – ред.), нужно было садиться за стол переговоров с Россией. Мы на это не пошли… Таким образом, вот имеем такой результат", – сказал Кучма в Киеве в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия".

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что отказ от диалога с Россией был для нынешних украинских властей политической игрой.

"Безусловно, Леонид Кучма в своей оценке взаимоотношений России и Украины по поводу Донбасса прав. Изначально Киев не желал вести какие-либо переговоры на конструктивной основе. Отказ Киева от диалога с Россией был, с одной стороны, политической игрой, а с другой – результатом нежелания Киева видеть реальную ситуацию: никогда без участия России вопрос Донбасса разрешен не будет. Это действительно стало изначальной ошибкой. И эта ошибка была заложена не только Киевом, но и его западными партнерами. Однако возникшие несколько позднее формат "нормандской четверки" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) и минский процесс все же заставили считаться с Россией в качестве стороны, способной повлиять на диалог между Киевом и Донбассом. Оставить Россию за бортом "нормандской четверки" было невозможно", – отметил Денис Батурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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