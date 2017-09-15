Бальбек: т.н. "друзей Крыма" к полуострову на пушечный выстрел не подпустят

Президент Украины Петр Порошенко предложил создать международную группу "друзей деоккупации Крыма". Эту идею украинского президента в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Президент Украины Петр Порошенко предложил создать международную группу "друзей деоккупации Крыма" и обсудить эту идею на Генеральной ассамблее ООН.

"Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий", – сказал украинский президент в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат ГД от Республики Крым Руслан Бальбек в эфире радио Sputnik предположил, что причиной заявления Петра Порошенко является лишь его желание "показать себя".

"Так называемых "друзей Крыма" на пушечный выстрел не подпустят к полуострову. Все эти псевдоялтинские форумы и порошенковские тусовки – это желание показать себя на Генассамблее ООН. И хотя никакого ни смыслового, ни политического значения подобные "междусобойчики" не имеют, для политиков подобной формации это целое событие", – считает Руслан Бальбек.

По его словам, заявления украинского президента – это "глас вопиющего в пустыне".

"Кроме того, изменение формата на слово "друзья" говорит о том, что с Порошенко партнерами и союзниками быть никто не хочет. Именно поэтому сейчас заявления украинского президента – это глас вопиющего в пустыне. Хотя ни для кого не секрет, что друзья украинского президента, образно выражаясь, в тамбовском лесу на луну воют. В то же время, словосочетание "друзья Крыма" позволяет создать себе имидж "нужного человека" – статус, который ни к чему не обязывает и в то же время громко звучит. Ну а дальше – как в песне: "Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а – так…", – заключил Руслан Бальбек.

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