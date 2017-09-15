Мнение: "группа друзей деоккупации Крыма" – громкая и пустая идея Порошенко

Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Севастополе. 30 июля 2017

Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Севастополе. 30 июля 2017

Президент Украины Петр Порошенко предложил создать "группу друзей деоккупации Крыма". В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара высказал мнение, что эта инициатива не найдет поддержки.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает создать международную группу "друзей деоккупации Крыма", эту идею он намерен обсудить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий", – сказал украинский президент на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Ранее Порошенко заявил, что в ходе визита в Нью-Йорк рассчитывает встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о вводе миротворцев в Донбасс.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара высказал мнение, что идея Порошенко не найдет поддержки даже у западных партнеров Украины.

"Данная инициатива, на мой взгляд, не вызовет поддержки у мирового сообщества. Тема Крыма звучит, однако на Западе о ней стараются говорить все меньше. А ряд серьезнейших мировых игроков и партнеров нашей страны даже и речи вести не будут о том, чтобы присоединиться к этой идее. Думаю, что и западные партнеры Украины достаточно осторожно будут относиться к этой инициативе. Поскольку вопрос о присоединении Крыма, несмотря на создание каких-либо групп, закрыт и решен раз и навсегда. Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Порошенко на крымском вопросе пытается набрать политические дивиденды. Эта его инициатива – это очередное громкое и, с точки зрения содержания, пустое заявление относительно нашей республики", – сказал Владислав Ганжара.

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