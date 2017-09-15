Мнение: "группа друзей деоккупации Крыма" – громкая и пустая идея Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предлагает создать международную группу "друзей деоккупации Крыма", эту идею он намерен обсудить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий", – сказал украинский президент на форуме "Ялтинская европейская стратегия".
Ранее Порошенко заявил, что в ходе визита в Нью-Йорк рассчитывает встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о вводе миротворцев в Донбасс.
В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара высказал мнение, что идея Порошенко не найдет поддержки даже у западных партнеров Украины.
"Данная инициатива, на мой взгляд, не вызовет поддержки у мирового сообщества. Тема Крыма звучит, однако на Западе о ней стараются говорить все меньше. А ряд серьезнейших мировых игроков и партнеров нашей страны даже и речи вести не будут о том, чтобы присоединиться к этой идее. Думаю, что и западные партнеры Украины достаточно осторожно будут относиться к этой инициативе. Поскольку вопрос о присоединении Крыма, несмотря на создание каких-либо групп, закрыт и решен раз и навсегда. Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Порошенко на крымском вопросе пытается набрать политические дивиденды. Эта его инициатива – это очередное громкое и, с точки зрения содержания, пустое заявление относительно нашей республики", – сказал Владислав Ганжара.
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