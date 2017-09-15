Ветеран ФСБ: взрыв в Лондоне был нацелен не на убийство людей

Взрыв на станции лондонского метро Парсонс-грин признан терактом. Ветеран ФСБ Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, скорее всего, в данном случае речь не идет о международном терроризме.

Скотланд-Ярд рассматривает инцидент на станции Парсонс-грин в лондонском метро как теракт, расследование берет на себя контртеррористическое подразделение.

"На данном этапе мы рассматриваем это как связанный с терроризмом инцидент. Расследование берет на себя контртеррористическое подразделение", – сказал представитель полиции журналистам.

Взрыв произошел в час пик на станции метро Парсонс-грин на западе Лондона. Ранения получили 18 человек, их жизни ничто не угрожает. Часть людей пострадали от ожогов, другие – из-за давки, которая началась, когда пассажиры в панике бросились прочь от места взрыва. В полиции заявили, что в вагоне взорвалась самодельная бомба.

Парсонс-грин – небогатый спальный район Лондона. Он находится неподалеку от Челси – одного из самых дорогих районов города.

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что произошедшее в Лондоне не обязательно является актом международного терроризма.

"На мой взгляд, не похоже на то, что в этом участвовал ИГИЛ*. Не их почерк. Самодельная бомба была без поражающих элементов. То есть, взрыв был нацелен не на убийство людей, а на что-то другое. Возможно, это какой-то сигнал: одни политические силы – причем лондонские, а не зарубежные – другим лондонским силам давали знать о чем-то. Полагаю, это внутрилондонские разборки… Когда установят личность того, кто оставил пакет (с бомбой), будет конечно, более ясная картина. Но пока у меня впечатление, что это не ИГИЛ*, это что-то внутри происходит", – сказал Сергей Кривошеев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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