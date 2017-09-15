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Политолог о реакции Пентагона на учения "Запад-2017": не надо верить фейкам

14:1815.09.2017
(обновлено: 14:20 15.09.2017)
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© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РоссииПодразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
В Пентагоне признали открытость российско-белорусских учений "Запад-2017", однако выразили опасение по поводу их масштаба. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik отметил, что в США стало традицией ориентироваться на сомнительные источники.

Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность в проведении учений "Запад-2017", сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса. По ее словам, в американском военном ведомстве "проинформированы, что Россия в сотрудничестве с Белоруссией проведет военные учения "Запад-2017" на нынешней неделе".

"Мы признаем, что Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности", – отметила Балданса.

В частности, добавила она, Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений, "указав, что масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей". Также страна провела необходимые брифинги в рамках международных форумов.

Российские военные летчики сообщают о прибытии на авиабазу в Беларуси на военные учения Запад-2017. 12 сентября 2017
© AFP 2017 / Vayar Military Agency
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Отмечается, что "Россия проинформировала об учениях Совет Россия – НАТО". Подчеркивается, что "обе страны пригласили некоторых международных наблюдателей на часть учений".

Вместе с тем представитель Пентагона выразила опасения по поводу масштабов учений, отметив, что "официальные данные России и Белоруссии не совпадают со сведениями СМИ". Она пообещала, что ведомство будет "пристально следить за учениями", чтобы найти разницу между заявленными и фактическими данными об участвующих в маневрах военных.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik отметил, что игнорировать официальные данные, ориентируясь на сомнительные источники, стало в традиции американцев.

"Известно, откуда Пентагон или Госдеп черпают информацию. Еще во времена госпожи (Дженнифер) Псаки (официальный представитель Государственного департамента США в 2013-2015 гг.) там ориентировались на информацию в интернете. Американцы не ориентируются на официальные данные, а ориентируются на "фейковые" новости, поэтому у них и нет совпадений. Если бы они верили нашим официальным данным, то у них не было бы разночтения. Но здесь важно понимать, почему они об этом говорят. Они должны как-то реагировать на истерику со стороны прибалтийских стран, которые видят в учениях угрозу. Американцы понимают, что это "пахнет" шизофренией, поэтому говорят, мол, успокойтесь, мы все держим под контролем", – сказал Араик Степанян.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около семи тысяч, от России — около трех тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. По информации Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны России планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.

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