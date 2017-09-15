Владимир Лукин: терроризм – главный враг демократического развития

Об угрозах демократии и демократических институтах, способных эти угрозы снять, в Международный день демократии – 15 сентября – в эфире радио Sputnik говорил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

Международный день демократии отмечается 15 сентября. "Каждое государство обладает суверенным правом свободно выбирать и развивать в соответствии с волей народа собственные политические, социальные, экономические и культурные системы", – гласит Всеобщая декларация о демократии. Принятый Межпарламентским союзом документ (1997) повлек за собой учреждение Генеральной ассамблеей ООН Международного дня демократии (2007) и остается актуальным, невзирая на разницу демократических представлений в разных странах.

Размышляя в эфире радио Sputnik о том, не пора ли пересмотреть некоторые формулировки Декларации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин заметил, что пересмотреть формулировки можно, но это никак не отразится на содержании процесса.

"Содержание демократических процессов состоит в том, что каждая страна строит свое собственное общество, государство и должна созреть для того, чтобы в ней стали преобладать принципы равенства, разделения властей, правового государства, уважения к человеческой личности. Я глубоко убежден, что это рано или поздно будет расширяться – уже сейчас расширяется, но всему свое время. Надо запастись терпением, не стараться слишком сильно бежать впереди действительности и главное – не нажимать на процессы, которые могут проходить в той или иной стране. Торопить, нажимать – значит привести к тому, что принципы демократии приобретут не вполне корневой, национальный характер и будут восприниматься как нечто внешнее. Это очень им повредит", – сказал Владимир Лукин.

Международный день демократии проходит в этом году под лозунгом "Демократия и предотвращение конфликтов". По мнению Владимира Лукина, демократия как универсальный принцип имеет все инструменты для решения сложнейших и жизненно важных для мира вопросов. В их ряду и проблема терроризма.

"Сейчас самым кричащим вопросом является вопрос терроризма. Проблемы терроризма – главный враг демократического развития, потому что принцип демократии основан на согласовании позиций и взглядов, на компромиссе и урегулировании различных интересов. А принципом терроризма является железобетонная убежденность в абсолютной справедливости собственного суждения и готовность отдать все – в том числе свою, но главным образом, чужие жизни – за то, чтобы этот принцип раз и навсегда восторжествовал. Все страны, для которых демократия является важной, должны найти способы противостоять этому злу", – уверен сенатор.

Международному дню демократии посвящена петербургская конференция под эгидой Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Как один из ее участников Владимир Лукин считает необходимым обсудить современное состояние демократии в России, поскольку "есть проблемы, которые требуют нашей вдумчивой, смелой и последовательной работы".

Владимир Лукин: терроризм – главный враг демократического развития Your browser does not support HTML5 audio