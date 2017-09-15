Эксперт о санкциях США: украинцы давно мелькают в небе над Ближним Востоком

В новый список антииранских санкций попали две украинские авиакомпании. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik назвал такое решение ожидаемым.

Соединенные Штаты внесли в список санкций две украинские авиакомпании – Dart Airlines и Khors Air, говорится на сайте Минфина США. В пресс-релизе министерства отмечается, что эти компании сотрудничали с внесенными в список антииранских санкций авиакомпаниями.

Речь идет об иранской Caspian Airlines и иракской Al-Naser Airlines. США обвиняют их в поддержке подразделения Корпуса стражей исламской революции, а также в

незаконной перевозке оружия из Ирана в Сирию.

По данным украинских СМИ, которые ссылаются на решение Минфина США, Khors Air передала иранской Caspian Air в лизинг произведенный в США самолет с одним членом экипажа, а также предоставила иракской компании Al-Naser Airlines одно воздушное судно. Аналогичные услуги для Caspian Air и Al-Naser Airlines оказала и компания Dart Airlines. Кроме того, Khors продала несколько купленных в США самолетов иранской компании Mahan Air.

Введенные ограничения предусматривают запрет на ведение бизнеса в Соединенных Штатах и заморозку активов указанных компаний.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев.

"То, что в антииранские санкции добавили украинские авиакомпании, в принципе было ожидаемо. Мы постоянно сталкиваемся с украинским следом на Ближнем Востоке и в Северной Африке, потому что украинцы беззастенчиво торгуют оружием, участвуют в непонятных перевозках, зарабатывают деньги, не считаясь с нормами международного права. Эти две компании – Dart и Khors – давно мелькают в воздухе над Ближним Востоком. Они попали в список санкций именно в формате связей с Ираном, но вот за что конкретно – немного непонятно. По одной версии, которая появилась в американской печати, говорится, что они выступили посредниками, закупая для иранских авиакомпаний оборудование и даже самолеты американского производства: иранцы из-за санкций не могли закупать напрямую. Есть также информация, что эти авиакомпании выступали подрядчиками некоторых иранских структур, которые занимаются перевозкой, допустим, тех же стражей исламской революции в сторону Сирии. Найти что-то конкретное очень сложно, но всем известно, что украинцы беззастенчиво зарабатывают, где хотят", – сказал Андрей Суздальцев.

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