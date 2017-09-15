Эксперт: показания в конгрессе США пойдут Касперскому "в плюс"

Глава "Лаборатории Касперского" даст показания в американском конгрессе. Все происходящее с компанией в США – это недобросовестная конкуренция в самом неприкрытом виде. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Андрей Масалович.

Евгений Касперский принял приглашение выступить в конгрессе США после запрета на продукцию компании в госучреждениях, говорится в заявлении "Лаборатория Касперского".

Ранее Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использовать программы "Лаборатории Касперского", поскольку некоторые сотрудники компании якобы связаны с российской разведкой. В ведомстве отметили, что компания может опротестовать решение.

В "Лаборатории Касперского" заверили, что не помогают никакому правительству в попытках кибершпионажа, а информация ее клиентов надежно защищена. Также в компании назвали обвинения МВБ бездоказательными и выразили уверенность, что расследование подтвердит необоснованность заявлений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Вашингтона проявлением недобросовестной конкуренции. Он подчеркнул, что этот запрет бросает тень на имидж США как надежного партнера.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.

"Считаю, что любой факт разговора в конгрессе США пойдет Касперскому в плюс, для коммерческой компании это будет лишним пиаром. Сейчас она попала "под шестеренки" – всем очевидно, что это политический заказ, направленный против компании российского происхождения. Кроме того, это недобросовестная конкуренция в самом неприкрытом и некрасивом виде. Надеюсь, что Касперский успеет получить визу и выступит в конгрессе. Касперский – это человек, попавший "под порывы урагана". Острие атаки США сейчас направлено на Россию. И подозреваю, что любые компании российского происхождения, которые конкурентоспособны на мировом рынке, сейчас будут попадать под такие вот "шестеренки", – сказал Андрей Масалович.

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