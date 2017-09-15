Политолог об извинениях Focus: речь идет об имидже России

Журнал Focus принес официальные извинения за некорректные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что серьезное издание не может позволить себе оскорбительные пассажи.

Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер извинился за некорректные высказывания в адрес Владимира Путина. Об этом в Facebook сообщил пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин.

Роберт Шнайдер позвонил в посольство и выразил сожаление из-за высказываний. Он заверил, что редакция "ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства", но вместе с тем назвал выбранную формулировку исключительно некорректной. Он также извинился перед читателями, которых "справедливо возмутил оскорбительный пассаж", написал Микерин.

На странице журнала в Facebook также размещено сообщение с извинениями.

В последнем номере Focus появилась статья об Ангеле Меркель, в которой говорилось о ее отношении к российскому президенту: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin).

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что двусмысленные и оскорбительные высказывания недопустимы со стороны серьезного издания.

"Focus не является ни желтой, ни комиксовой прессой, его уважают в Германии, поэтому к нему такие высокие претензии. Российское посольство, заявив об оскорблении в адрес российского президента, руководствовалось именно этими побуждениями — такие двусмысленные и оскорбительные высказывания недопустимы со стороны серьезного издания. Здесь речь идет и об имидже России. А эта шутка на грани фола. Правильно делает редактор, что приносит извинения, пусть еще напишет об этом на страницах своего издания. Они допустили неоднозначное высказывание и говорят об этом вслух", — сказал Владимир Киреев.

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