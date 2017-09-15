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Мнение: в Раде понимают, что блокада Донбасса дала "не те результаты"

09:1415.09.2017
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© AFP 2017 / Aleksey FilippovУчастники торговой блокады Донбасса у станции Кривой Торец, Донецкая областьУчастники торговой блокады Донбасса у станции Кривой Торец, Донецкая область
© AFP 2017 / Aleksey Filippov
В Верховной раде предложили принять закон об отмене торговой блокады Донбасса. Эксперт Александр Левченков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что инициатива продиктована сразу несколькими соображениями.

 Депутат от фракции "Самопомощь" в украинском парламенте Наталия Веселова предлагает Верховной раде Украины принять закон о прекращении экономической и транспортной блокады Донбасса, соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте Рады в четверг.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Заместитель заведующего кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Левченков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что инициатива о снятии блокады  Донбасса продиктована сразу несколькими соображениями.

"У многих украинских политических деятелей есть понимание того, что блокада не привела к тем результатам, на которые они рассчитывали. Ведь расчет был на то, что блокада Донбасса парализует жизнь в этом регионе и ухудшит его отношения с РФ. Но в реальности блокада принесла совсем другие результаты. Уже в конце августа был опубликован специальный аналитический отчет, составленный украинской стороной, согласно которому Украина несет очень серьезные убытки. А по заявлениям украинских экономистов, Украина потеряла порядка 1,5% ВВП только за счет этой блокады. Это серьезные потери для и так маленького украинского бюджета. Но есть и второй момент: сейчас социальная повестка для украинцев важнее внешнеполитической. Приближается отопительный сезон. Многие украинские эксперты озабочены тем, что он рискует оказаться на грани провала. В лучшем случае это приведет к очередному росту тарифов на электроэнергию. Учитывая, что не за горами избирательный цикл на Украине, оппозиционные депутаты стараются обеспечить рост своей популярности за счет того, что обращают внимание на социальную составляющую повестки. Считаю, что это попытка игры на избирателя, но она свидетельствует о понимании украинскими депутатами важности поиска альтернативных решений", —  сказал Александр Левченков.

 


У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!   

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