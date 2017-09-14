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Журова: хотят сделать так, что российские спортсмены есть, а России – нет

20:3414.09.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСимволика зимних Олимпийских игр 2018 в ПхенчханеСимволика зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Антидопинговые агентства ряда стран выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года, сообщила The Guardian. Это сообщение в эфире радио Sputnuk прокомментировала олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Национальные антидопинговые агентства ряда стран выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

"У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет чистой  из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года", – приводит британская газета The Guardian текст заявления руководителей 17 антидопинговых агентств.

Между тем, 13 сентября The New York Times сообщила, что WADA закрыло расследование в отношении 95 российских спортсменов, чьи имена были упомянуты в докладе главы комиссии WADA Ричарда Макларена. Президент организации Крейг Риди подтвердил подлинность документов, упомянутых в публикации. 

Олимпийские игры в Пхенчхане откроются 9 февраля 2018 года. 

Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) от участия в Паралимпийских играх. В то же время IPC разрешил российским спортсменам участвовать как нейтральным атлетам в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках. 

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут в марте 2018 года. 

Олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в эфире радио Sputnuk высказала мнение, что цель инициативы антидопинговых агентств ряда стран – создать негативный информационный фон.   

"Можно сказать, что все это не так уж неожиданно. Дело в том, что в последнее время перед заседаниями членов МОК, которые решают вопросы допуска российских спортсменов на соревнования, такие разговоры были всегда. Они порождают "атмосферное движение" информационное – и это создает, конечно, определенный негативный фон", – считает Светлана Журова. 

По ее мнению, речь может в данном случае идти не о защите "чистоты" в спорте, а об информационной атаке конкретно против России.  

"У меня вопрос: сколько стран участвует в Олимпиаде – и что такое на этом фоне даже 17 стран, которые приняли такое решение? Другой аспект: перед заседанием Международного паралимпийского комитета наоборот, многие национальные комитеты вышли с предложением восстановить участие нашего паралимпийского комитета. Но на это никто не обратил внимания, и, насколько я понимаю, практически ни одно западное СМИ об этом не сообщило. Получается, что когда кто-то за нас – никто этого не замечает, а когда против нас  – то сразу какой резонанс!" – сказала  Светлана Журова.  

Она не исключила, что за практикой допуска российских спортсменов на  соревнования лишь в индивидуальном порядке может стоять и практическая заинтересованность отдельных стран. 

"Мы можем, конечно, только предполагать – но, может быть, за этим стоит их желание выступить на Олимпиаде более удачно? Пусть, дескать, (российские спортсмены) выступают "под нейтральным флагом". Но вы же понимаете: "нейтральный флаг" – это значит, что мы не участвуем в общем (неофициальном) командном зачете. То есть, спортсмены выступают, медали получают, а страна "не звучит", и получается: спортсмены есть, а России нет", – предположила Светлана Журова. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!        

 

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Гражданин Российской Федерации
У нас будут опять ( обеспокоенность и волнение) вот чем мы можем ответить
21:04
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