Олейник: вслед за русофобией на Украине нагнетается белорусофобия

Глава МИД Украины Павел Климкин предостерег граждан страны от поездок в Белоруссию. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал украинский политик, правозащитник Владимир Олейник.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рекомендовал гражданам страны взвесить, стоит ли им ездить в Белоруссию. Это заявление он сделал в интервью агентству "Укринформ".

"Мы должны говорить об опасности пребывания украинских граждан не только на российской территории", – сказал, в частности, Климкин. По его словам, "сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда".

Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал украинский политик, правозащитник Владимир Олейник.

"Я думаю, что такое заявление голословное является неслучайным. Скорее всего, вслед за русофобией в Украине сейчас начинается кампания белорусофобии. И, вероятно, делается это для того, чтобы ввести жесткий контроль с 1 января (на границе) как за гражданами России, так и за гражданами Белоруссии", – предположил Владимир Олейник.

По его мнению, в Киеве встревожены тем фактом, что, несмотря на "безвиз" с ЕС, многие граждане Украины продолжают посещать территорию Российской Федерации.

"За первое полугодие нынешнего года количество граждан Украины, которые выехали в Россию, более чем на 50% выросло, а в Польшу – почти на 50% уменьшилось. И это, видимо, вызывает у них тревогу. Вот они и собираются какие-то меры принимать. Уже как бы "достали" Российскую Федерацию и, особенно, граждан Украины, поскольку бьют прежде всего по интересам украинцев. И сейчас начинают "наворачивать" новый конфликт – с Белоруссией. То учения ("Запад-2017") им не нравятся на суверенной территории Белоруссии, то теперь новые бездоказательные обвинения", – сказал Владимир Олейник.

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