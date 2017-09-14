Эксперт о звонках с угрозами: версия с ИГ* не мешает "украинскому следу"

Звонки по России с угрозами минирования инициировали из-за рубежа лица, связанные с ИГ*, заявил источник в правоохранительных органах. Эту информацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов.

Волну звонков по России с угрозами минирования инициировали из-за рубежа лица, связанные с "Исламским государством"*, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось, всех звонивших объявят в международный розыск.

Собеседник агентства отметил, что данные об этих людях не предаются гласности в интересах следствия.

"Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-розыскных и следственных действий продолжается", – добавил он.

В центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек.

Всего за два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. По предварительным данным, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.

Член экспертного совета Комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ни ИГ*, ни некие структуры на территории Украины в одиночку не могли организовать подобную атаку.

"Вчера появилось сообщение, что первым "следом" был украинский. Интересно то, что информация о причастности ИГ* не мешает "украинскому следу". Мы знаем, что на Украине, в Херсонской области, под Мариуполем активно действуют и "Хизб ут-Тахрир"* и "Меджлис крымско-татарского народа"*, запрещенные в РФ, которые тесно связаны с ИГ*. И туда же сейчас проходит эвакуация боевиков ИГ* из Ирака и Сирии. Если говорить о самой ИГ*, то у нее сейчас вряд ли есть силы и средства на проведение подобной телефонной акции", – отметил Дмитрий Ефимов.

По его словам, все произошедшее очень тщательно учитывается и анализируется.

"У нас есть очень большой опыт борьбы с телефонными террористами и массированным террором такого рода. И я думаю, что соответствующие структуры выдадут рекомендации и по этим рекомендациям будут строиться региональные схемы противодействия", – заключил Дмитрий Ефимов.

*Организация запрещена в России.

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