Военный эксперт: удар "Калибрами" разрушил оборонительные редуты боевиков

Российские подлодки нанесли удар ракетами "Калибр" по позициям ИГ* в Сирии, сообщает Минобороны. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что удар оказал существенную помощь сирийской армии в освобождении Дейр-эз-Зора.

Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам группировки "Исламское государство"* в Сирии, сообщает российское Минобороны.

Подлодки, находящиеся в восточной части Средиземного моря, выпустили из подводного положения семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров.

Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

"Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей", – отмечает военное ведомство.

Пятого сентября удар "Калибрами" по позициям террористов нанес фрегат "Адмирал Эссен", уничтожив пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники и крупное скопление боевиков.

В тот же день сирийская армия при поддержке российских ВКС прорвала блокаду Дейр-эз-Зора. Сейчас правительственные войска продолжают наступление на позиции боевиков, которые оказывают ожесточенное сопротивление.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил мнение, что удар по террористам "Калибрами" с подводных лодок оказал существенную помощь сирийской армии в освобождении Дейр-эз-Зора.

"Город три года находился в окружении ИГ*, удерживал осаду, несмотря на давление со всех сторон. Семь ударов крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" разрушили основные оборонительные редуты террористов, уничтожили несколько десятков боевиков, добавив возможность для зачистки города. "Калибры" – высокоточные ракеты, их пуск с подводного положения с подлодок "Великий Новгород" и "Колпино" – это свидетельство высокой боевой готовности наших военных моряков, свидетельство того, что ракеты, произведенные на российских оборонных предприятиях, обладают высокой эффективностью и результативностью. То, что наши моряки успешно справились с задачей, говорит об их высоком боевом мастерстве. Россия в очередной раз показала, что профессионализм ее Вооруженных сил находится на высоком уровне, позволяющем решать любые поставленные командованием задачи. Безусловно, этот удар приблизил освобождение сирийской земли от террористов всех мастей", – сказал Виктор Литовкин.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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