Эксперт: в ЕС есть страны, трезво оценивающие "Северный поток-2"

Большинство стран Евросоюза выступают за переговоры по "Северному потоку-2", заявляют в ЕК. В этих странах понимают, что с точки зрения энергобезопасности российский газ выполняет очень важные функции, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Гривач.

Большинство стран Евросоюза поддерживают предоставление Еврокомиссии мандата на переговоры с Москвой о создании специальной юридической базы для работы "Северного потока-2", заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете.

Еврокомиссия стремится распространить на будущий газопровод ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает. Летом Еврокомиссия одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен утвердить Совет ЕС.

По словам Каньете, Совет ЕС начал обсуждение мандата, большинство членов Евросоюза поддержали инициативу.

"Три различных подхода к мандату можно выделить на данном этапе (обсуждения) в совете. Первый – есть значительное количество стран ЕС, которые четко поддерживают мандат. Второй – есть группа стран, которые нейтральны к этой идее и еще не огласили своего мнения о ней. И, наконец, лишь малое количество государств ЕС на данном этапе (выступают) против мандата по различным причинам: или они считают его ненужным, или потому, что считают (предложение ЕК) недостаточно амбициозным", – отметил Каньете, выступая в Европарламенте.

При этом, добавил он, Еврокомиссия считает, что "Северный поток-2" может негативно повлиять на ряд маршрутов транзита газа в Евросоюз, в том числе на украинский.

По мнению заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, такая позиция противоречит целям энергетической безопасности ЕС в газовой сфере.

"Господин Каньете давно ведет эту линию, отрабатывает данную политическую установку, которая явно противоречит целям энергетической безопасности Евросоюза в газовой сфере. Чем больше будет надежных, экономичных маршрутов доставки газа, тем лучше для развития рынка, тем больше создается возможностей для перетока газа. А защита украинского транзита – это не та цель, которая увеличивает энергобезопасность ЕС. Потому что украинский транзит – это перманентный политический, технологический, экономический риск для нормального газоснабжения. И мы видели это на протяжении всех последних лет: для того, чтобы обеспечить этот транзит, требовались сверхусилия ЕС. Кроме того, система не молодеет, не получает необходимой инвестиционной подпитки. Но люди, у которых есть установка критиковать "Северный поток-2", любыми силами заклеймить его реализацию либо заблокировать, конечно, на все это закрывают глаза и говорят, что украинский транзит – это панацея. Но это не так", – сказал Алексей Гривач в эфире радио Sputnik.

Однако, по его словам, в ЕС есть страны, которые трезво смотрят на ситуацию.

"Очевидно, что есть противоборство между странами: есть те, кто отстаивает некую антироссийскую линию – им любой российский проект создает головную боль, и есть страны, которые трезво смотрят на ситуацию. Они видят, что с экономической точки зрения и с точки зрения энергетической безопасности российский газ выполняет очень важные функции. Это конкурентоспособное решение. И "Северный поток-2" прекрасно укладывается в эту логику как некое развитие рынка внутри Евросоюза", – отметил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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