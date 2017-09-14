Мнение: Клинтон видит себя Серсеей Ланнистер? Железный трон не для нее

Хиллари Клинтон перед автограф-сессией в рамках презентации своей книги Что случилось в Нью-Йорке

Хиллари Клинтон перед автограф-сессией в рамках презентации своей книги Что случилось в Нью-Йорке

В своей книге "Что произошло" Хиллари Клинтон сравнила себя с героиней сериала "Игра престолов" Серсеей Ланнистер. В эфире радио Sputnik эксперт Мария Штейнман рассказала, как такой выбор характеризует экс-кандидата в президенты США.

В своих мемуарах под названием "Что произошло" бывшая госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер – одной из героинь сверхпопулярного сериала "Игра престолов".

Клинтон пишет, что во время президентской гонки, когда всплыл весь компромат на нее, люди на митингах стали громогласно требовать посадить ее в тюрьму. В этом она увидела сходство с ситуацией, в которую угодила Серсея Ланнистер в пятом сезоне телесериала.

"Они кричали "Виновна! Виновна!" – прямо как религиозные фанатики из "Игры престолов", которые вопили "Позор! Позор!", когда Серсею Ланнистер вели к Красному замку", – приводит небольшой отрывок мемуаров политика издание New York Daily News.

© 2013 Home Box Office, Inc. Кадр из сериала "Игра престолов". Серсея Ланнистер

Серсея Ланнистер в "Игре престолов" является безжалостным и беспринципным персонажем, который готов пойти на все ради власти и могущества.

Сравнивая себя с Серсеей Ланнистер, Хиллари Клинтон на самом деле говорит о своих колоссальных обидах, считает доцент кафедры теории и практики общественных связей факультета истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ Мария Штейнман.

"Выбирая такой идентификатор, как Серсея, женщина (Хиллари Клинтон) доказывает, что она испытывает колоссальную обиду на мироустройство. Она обижается, потому что считает себя гораздо более сильной, чем многие мужчины вокруг нее. Мы знаем сильных женщин во власти: Маргарет Тэтчер, Мадлен Олбрайт и многих других. Получается, что они себя реализовали, а для Хиллари это оказалось таким психологическим пределом. И нам в данном случае остается только понять, что идти во власть только для того, чтобы ее получить – это, наверное, мало, чтобы победить", – сказала Мария Штейнман в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что выбор такого персонажа, как Серсея, еще говорит и о том, что карьера Хиллари Клинтон окончательно закончилась.

"Хиллари таким своим выбором очень красиво "закруглила" свою политическую карьеру. Чем бы ни кончился сюжет "Игры престолов" в очередном сезоне, для нас совершенно очевидно, что на Железном троне точно будет не Серсея Ланнистер, или как пошутили американские авторы заголовков (в СМИ) – не Хиллари Ланнистер", – заключила Мария Штейнман.

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