США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: Клинтон видит себя Серсеей Ланнистер? Железный трон не для нее

14:0314.09.2017
(обновлено: 14:15 14.09.2017)
0280
© AP Photo / Seth WenigХиллари Клинтон перед автограф-сессией в рамках презентации своей книги Что случилось в Нью-ЙоркеХиллари Клинтон перед автограф-сессией в рамках презентации своей книги Что случилось в Нью-Йорке
© AP Photo / Seth Wenig
В своей книге "Что произошло" Хиллари Клинтон сравнила себя с героиней сериала "Игра престолов" Серсеей Ланнистер. В эфире радио Sputnik эксперт Мария Штейнман рассказала, как такой выбор характеризует экс-кандидата в президенты США.

В своих мемуарах под названием "Что произошло" бывшая госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер – одной из героинь сверхпопулярного сериала "Игра престолов".

Презентация книги Хиллари Клинтон Что случилось в Нью-Йорке. 12 сентября 2017
© REUTERS / Andrew Kelly
Политолог о словах Клинтон в адрес Путина: она переигрывает
Клинтон пишет, что во время президентской гонки, когда всплыл весь компромат на нее, люди на митингах стали громогласно требовать посадить ее в тюрьму. В этом она увидела сходство с ситуацией, в которую угодила Серсея Ланнистер в пятом сезоне телесериала.

"Они кричали "Виновна! Виновна!" – прямо как религиозные фанатики из "Игры престолов", которые вопили "Позор! Позор!", когда Серсею Ланнистер вели к Красному замку", – приводит  небольшой отрывок мемуаров политика издание New York Daily News.

© 2013 Home Box Office, Inc.
Кадр из сериала "Игра престолов". Серсея Ланнистер
Серсея Ланнистер в "Игре престолов" является безжалостным и беспринципным персонажем, который готов пойти на все ради власти и могущества.

Сравнивая себя с Серсеей Ланнистер, Хиллари Клинтон на самом деле говорит о своих колоссальных обидах, считает доцент кафедры теории и практики общественных связей факультета истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ Мария Штейнман.

"Выбирая такой идентификатор, как Серсея, женщина (Хиллари Клинтон) доказывает, что она испытывает колоссальную обиду на мироустройство. Она обижается, потому что считает себя гораздо более сильной, чем многие мужчины вокруг нее. Мы знаем сильных женщин во власти: Маргарет Тэтчер, Мадлен Олбрайт и многих других. Получается, что они себя реализовали, а для Хиллари это оказалось таким психологическим пределом. И нам в данном случае остается только понять, что идти во власть только для того, чтобы ее получить – это, наверное, мало, чтобы победить", – сказала Мария Штейнман в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что выбор такого персонажа, как Серсея, еще говорит и о том, что карьера Хиллари Клинтон окончательно закончилась.

"Хиллари таким своим выбором очень красиво "закруглила" свою политическую карьеру. Чем бы ни кончился сюжет "Игры престолов" в очередном сезоне, для нас совершенно очевидно, что на Железном троне точно будет не Серсея Ланнистер, или как пошутили американские авторы заголовков (в СМИ) – не Хиллари Ланнистер", – заключила Мария Штейнман.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена