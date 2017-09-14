Политолог: ПАСЕ в отношении России проявляет лицемерие

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия не намерена делать взносы в ПАСЕ, пока права российских парламентариев не восстановят. Свое мнение по поводу отношений ПАСЕ и России в эфире радио Sputnik высказал политолог Богдан Безпалько.

Россия не намерена делать взносы в Совет Европы (СЕ) на работу Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) в 2018 году, пока права российских парламентариев полностью не восстановят, заявил газете "Известия" вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

Россия с 2016 года не направляет документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

Толстой напомнил, что решение о заморозке части взносов в СЕ на работу ПАСЕ было принято в связи с дискриминационной политикой организации.

"Я напомню, что российскую делегацию полностью лишили голоса в ПАСЕ. Пока это не будет изменено, Москва не вернется к работе в Парламентской ассамблее и, соответственно, не будет платить взносы", – подчеркнул депутат.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение, что позиция ПАСЕ по отношению к России и к конфликту на Украине откровенно необъективна.

"Это проявление двойных стандартов и лицемерия. Зачем вообще России финансировать ПАСЕ, если эта организация выступает с антироссийскими инициативами и заявлениями. Это при том, что, скажем, к Украине не применяется никаких санкций, ей не адресуется никакой критики, и, соответственно, об объективности ПАСЕ говорить не приходится. Ну и, соответственно, почему тогда Россия должна финансировать организацию, которая действует напрямую против ее интересов. Совершенно справедливо будет поставить вопрос о взаимосвязи финансирования с тем, чтобы этот орган работал действительно объективно", – полагает Богдан Безпалько.

По его словам, ПАСЕ фактически потворствует грубому нарушению украинскими властями прав человека.

"На Украине нарушаются права человека, это признавали не только российские организации, которые занимаются этими вопросами, но и такие международные организации как Human Rights Watch и Amnesty International. Украина нарушала условия ряда договоров, в частности, о применении запрещенного оружия. Так, на Донбассе против повстанцев применялись кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы. Все это, по идее, должно было бы вызвать шквал негодования со стороны ПАСЕ – но мы ничего этого не видим, а видим лишь постоянное давление на Россию", – напомнил Богдан Безпалько.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла ряд резолюций из-за позиции России по Крыму, лишив российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов и в мониторинговой деятельности. В 2016 году Россия решила не направлять необходимые для работы делегации документы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

В конце июня этого года глава МИД России Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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