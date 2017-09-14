Эксперт: штурмовик "Суперграч" – это, по сути, летающий танк

ВКС России до конца года получат новейшие штурмовики Су-25СМ3, сообщают СМИ. Гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что в "Суперграча" изначально был заложен большой потенциал.

Воздушно-космические силы до конца года пополнятся новейшими штурмовиками Су-25СМ3, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Главном штабе ВКС.

Штурмовик за свои уникальные характеристики получил у военных летчиков прозвище "Суперграч". Он способен поражать цели на поле боя днем и ночью в любую погоду. Благодаря комплексу бортовой защиты самолеты практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны.

До конца нынешнего года в войска поступит свыше десяти новых машин. Су-25СМ3 встанут в строй в Южном военном округе и четвертом Центре подготовки авиационного персонала ВКС. А в следующем году новейшие штурмовики появятся в частях штурмовой авиации в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

Новая машина – это глубокая модернизация "рабочей лошадки" российских ВКС – штурмовика Су-25 "Грач". "Грачи" были приняты на вооружение в начале 1980-х годов.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил, что в "Суперграча" изначально был заложен большой потенциал.

"Самолет разрабатывался по инициативе авиаконструктора Олега Сергеевича Самойловича, фронтовика, который работал в ОКБ Сухого заместителем генерального конструктора. Он подал идею разработать, по сути, летающий танк, который с воздуха мог бы атаковать различные цели. Самолет бронирован, и в своем развитии претерпел множество модификаций. Это говорит о том, что изначально в этот самолет был заложен большой потенциал. В данной модификации улучшение боевой эффективности самолета и повышение его живучести достигается за счет установки более точного вооружения, способа его наведения, противодействия атакам истребителей. Самолет оборудован двумя двигателями, и в случае поражения одного из них самолет способен продолжить полет и вернуться на свой аэродром", – рассказал Виктор Прядка.

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