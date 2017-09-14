Эксперт об отказе от "Касперского" в США: у них свое понимание конкуренции

Отказ США от продукции "Лаборатории Касперского" МИД РФ расценил как устранение с рынка конкурентоспособной компании. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что свободная конкуренция для американцев имеет смысл только в одном случае .

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения США в адрес "Лаборатории Касперского", в деятельности которой Вашингтон увидел угрозу "национальной безопасности страны".

"СМИ: "Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция "Касперского" представляет угрозу безопасности". Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках", – написала она на своей странице в Facebook.

В среду Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениями прекратить использовать продукты "Лаборатории Касперского", якобы из-за возможности доступа к ним российских властей.

"Лаборатория Касперского" заявила, что никогда не помогала и не будет помогать никакому правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В компании добавили, что обвинения властей США основаны на ложных и некорректных данных.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у американцев свое понимание добросовестной конкуренции.

"Представьте, если бы официальные лица в России обратились с заявлением, что компании Apple и Microsoft тесно сотрудничают с американской разведкой, поэтому на территории РФ необходимо запретить их продукцию, она угрожает безопасности – тогда бы в Америке их сочли бы главными врагами демократии. Конкуренция для Соединенных Штатов имеет смысл только тогда, когда она их устраивает. Если не устраивает, они начинают вспоминать про запретительные меры и прочее. Очевидно, что, как и демократия, понятие свободной конкуренции для американцев хорошо, когда оно им выгодно. Думаю, что российским экономическим агентам нужно привыкнуть к тому, что потеря американского рынка должна стать частью запланированных бизнес-планов", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.