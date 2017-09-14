Военный эксперт: учения "Запад-2017" – абсолютно прозрачные

Начались российско-белорусские учения "Запад-2017". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что учения открыты для международных наблюдателей, однако на Западе по-прежнему звучат протестные заявления.

Совместные стратегические учение "Запад-2017" начались на территории России и Белоруссии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

"ССУ "Запад-2017" проходит под руководством начальников генеральных штабов ВС РФ и Белоруссии и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств, носит сугубо оборонительный характер и не направлено против каких-либо государств или групп стран", – говорится в сообщении.

Совместные стратегические учения пройдут по 20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. В них примут участие до 12,7 тысячи военных, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

Масштабные маневры предполагают бои в обороне, переброски военнослужащих на большие расстояния, совместные действия различных видов и родов войск, всевозможные тактические приемы. Учения проводятся на особом геополитическом фоне: только за прошедшее лето страны НАТО устроили в Восточной Европе более пятидесяти маневров с участием 60 тысяч военнослужащих, в том числе из США.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что западный боевой потенциал у наших границ неуклонно возрастает.

"Мы видим, какие гигантские полчища вооружений в Европе за последние годы накапливается у белорусской и у российской границ. И это не "мыловаренные заводы", а могучая военная сила. И если сопоставить боевые потенциалы, то они просто несопоставимы. По ряду основных вооружений – самолеты, танки, артиллерия, бронетехника – западная группировка у границ превосходит нашу уже в десять, а то и в пятнадцать раз. Мы, естественно, рассматриваем это как реальную военную угрозу. Для того, чтобы в любой момент ее отразить, и проводятся эти учения. Подчеркну, что вся российская боевая техника, которая побывает на учениях в Белоруссии, после 20 сентября возвратится в места своей постоянной дислокации", – сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что учения "Запад-2017" абсолютно открыты для международных наблюдателей, однако в адрес России по-прежнему звучат протестные заявления европейских политиков.

"Россия и Белоруссия приглашали на эти учения гигантское количество заинтересованных господ с Запада, в том числе представителей штабов НАТО. Эти учения будут абсолютно прозрачными. Надо быть, извините, идиотом, чтобы стращать грядущим прорывом российских и белорусских танков на европейскую территорию. Это традиционная брехня, которая нацелена на то, чтобы напугать Европу российско-белорусской "угрозой" и оправдать существование натовских группировок, которые все больше и больше концентрируются у наших границ", – заключил Виктор Баранец.

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