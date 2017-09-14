Мнение: в вопросе размещения миротворцев Госдеп отыгрывает на стороне Киева

Госдепартамент США выступил за размещение миротворцев на границе РФ и Украины. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что в данном случае возникают вопросы к предложенному широкому мандату голубых касок.

Миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе, заявила начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Вашингтон, по ее словам, рассматривает такую меру как потенциальное средство для защиты украинских граждан.

В начале сентября Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Он подчеркнул, что нигде, кроме линии соприкосновения, миротворцы находиться не должны. Москва изложила все предложения в проекте резолюции и внесла его на рассмотрение в Совбез ООН.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворцы должны размещаться как на территории Донбасса, так и на российско-украинской границе.

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко отметил, что в данном случае возникают вопросы к предложенному широкому мандату голубых касок.

"Госдеп, конечно же, отыгрывает на стороне Украины. Но при введении миротворцев должно учитываться мнение и второй стороны конфликта, а это Донбасс. Кроме того, в какой бы форме не вводились миротворцы, они "упрутся" в исполнение Минских соглашений. А эта проблема при нынешней украинской власти не решается. Госдеп предлагает сделать анклав, закрыть его от поддержки со стороны России. Но мы помним "успехи" миротворческих миссий ООН, когда на глазах голубых касок уничтожали людей – помним Югославию, помним страны Африки. Это не такая простая миссия, как хотелось бы. Поэтому вопрос под названием "углубленный мандат" очень беспокоит. Тема "касок", думаю, будет еще долго обсуждаться, начинается тяжелая, длительная дипломатическая война. В данном случае интересует вопрос мандата и времени его действия", — сказал Вадим Колесниченко.

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